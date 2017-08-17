  • В Египте найдены необычные гробницы возрастом 2000 лет
    Фото: EAST NEWS
  • В Египте найдены необычные гробницы возрастом 2000 лет
    Фото: EAST NEWS
Наука

В Египте найдены необычные гробницы возрастом 2000 лет

На северо-востоке Египта археологи нашли древнее городское кладбище. При этом три новые гробницы, найденные недавно, отличаются от расположенных рядом.
Анастасия Баринова
17 августа 2017 в 20:05
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К югу от Каира, в районе Аль-Камиль Сахарави провинции Эль-Минья, с 2015 года ведутся археологические работы. За это время там было обнаружено около 20 гробниц времен 27-й династии (525−404 гг. до н.э.). В них преимущественно были захоронены мужчины, и ученые сделали предположение о том, что древнее кладбище принадлежало военному гарнизону.

Новое открытие, сделанное в августе 2017 года, заставило пересмотреть этот вывод: в ходе раскопок было найдено три гробницы, содержавшие останки мужчин, женщин и даже детей. Необычными оказались и каменные саркофаги с изображениями человеческих лиц, и сама структура захоронения: по две стороны от одной из гробниц были выдолблены погребальные камеры разного размера — 14 для взрослых и 1 для ребенка.

Обломки глиняных изделий, разбросанные по могильнику, позволили уточнить его возраст. Специалисты говорят, что захоронение относится к периоду между 27 династией, основанной в 525 году до н.э., и греко-римским периодом, продолжавшимся с 332 до н.э. по IV век. Таким образом, эта местность использовалась как кладбище на протяжении долгого времени.

Археологи продолжают вести раскопки, а также изучать уже собранный материал. Посмотрите на тайные комнаты из гробницы Тутанхамона.

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