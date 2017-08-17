  • Вечная красота: цветы в янтаре
    Фото: G.O. Poinar, Jr. & K.L. Chambers / Palaeodiversity, 2017
  • Вечная красота: цветы в янтаре
    Фото: G.O. Poinar, Jr. & K.L. Chambers / Palaeodiversity, 2017
Наука

Вечная красота: цветы в янтаре

Миллионы лет назад тираннозавр, бежавший по сосновому лесу, смахнул на землю несколько цветов. На них упала капля смолы, и они навсегда сохранили свою хрупкую красоту. Недавно в Мьянме был найден этот древнейший янтарный гербарий.
Анастасия Баринова
17 августа 2017 в 13:32
1840

В Мьянме (в прошлом — Бирме) до начала XX века велась промышленная добыча янтаря. После почти столетней паузы она возобновилась. Находя в шахтах образцы смолы, собержащие окаменелости членистоногих и растений, рабочие передают их ученым. В коллекциях многих музеев мира хранится бирманский янтарь. Он предоставляет крайне ценный материал для изучения: с помощью уран-свинцового метода его возраст был определен как 98,79 ± 0,62 миллиона лет.

В то время на планете жили тираннозавры, трицератопсы и другие ископаемые животные. Не менее интересна и фауна этого периода, и недавно в распоряжение специалистов попала особенно уникальная смола с остатками растений.

Исследование провели ботаники из Орегонского университета. В образцах янтаря они обнаружили семь цветов неизвестного вида в идеальном состоянии. Самое крупное соцветие достигает 5 мм в диаметре, самое мелкое — 3,5 мм. У каждого сохранилось по пять длинных чашелистиков, нектарный диск и в некоторых случаях даже нижняя часть пестика (завязь). Это позволило предположить, что растения были двуполыми.

Новый вид, получивший название Tropidogyne pentaptera, связан с современным семейством кунониевые (лат. Cunoniaceae). Эти кустарники или деревья с мелкими цветами в наши дни широко распространены в Южном полушарии.

Посмотрите на другую застывшую в янтаре окаменелость возрастом 99 миллионов лет.

Тоже интересно

В древнем янтаре обнаружен галлюциногенный гриб

Обсудить
СМИ2
Находка археологов в Крыму может перевернуть историю
Находка археологов в Крыму может перевернуть историю
Тоже интересно
9 окаменелостей, изменивших взгляд на динозавров
9 окаменелостей, изменивших взгляд на динозавров
Нескучная Италия
Страна телят или синее небо? Нескучный тест об Италии!
Страна телят или синее небо? Нескучный тест об Италии!