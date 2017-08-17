Вечная красота: цветы в янтаре
В Мьянме (в прошлом — Бирме) до начала XX века велась промышленная добыча янтаря. После почти столетней паузы она возобновилась. Находя в шахтах образцы смолы, собержащие окаменелости членистоногих и растений, рабочие передают их ученым. В коллекциях многих музеев мира хранится бирманский янтарь. Он предоставляет крайне ценный материал для изучения: с помощью уран-свинцового метода его возраст был определен как 98,79 ± 0,62 миллиона лет.
В то время на планете жили тираннозавры, трицератопсы и другие ископаемые животные. Не менее интересна и фауна этого периода, и недавно в распоряжение специалистов попала особенно уникальная смола с остатками растений.
Исследование провели ботаники из Орегонского университета. В образцах янтаря они обнаружили семь цветов неизвестного вида в идеальном состоянии. Самое крупное соцветие достигает 5 мм в диаметре, самое мелкое — 3,5 мм. У каждого сохранилось по пять длинных чашелистиков, нектарный диск и в некоторых случаях даже нижняя часть пестика (завязь). Это позволило предположить, что растения были двуполыми.
Новый вид, получивший название Tropidogyne pentaptera, связан с современным семейством кунониевые (лат. Cunoniaceae). Эти кустарники или деревья с мелкими цветами в наши дни широко распространены в Южном полушарии.
Посмотрите на другую застывшую в янтаре окаменелость возрастом 99 миллионов лет.