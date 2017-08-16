Новый взгляд на айсберг, отколовшийся от ледника: фото
За последние полвека температура на юго-западе Антарктики возросла на 2,5 °C, и ледник Ларсена одним из первых испытал последствия этого. Ранее он состоял из трех крупных частей — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C; к настоящему времени сохранился лишь ледник Ларсен C, но и он начинает активно разрушаться. За растущей на нем трещиной ученые следят давно.
12 июля NASA сообщило об отколовшейся гигантской глыбе льда. Площадь айсберга стволового типа толщиной 200 м составляет порядка 6000 км² — это около двух площадей «Большой Москвы». Айсберг был назван «А68». Между тем точное время его отделения не установлено: зимнюю Антарктиду солнце не освещает, что затрудняет наблюдения.
Изучать ситуацию в таких условиях помогает аппаратура на спутнике Landsat 8. Съемка ведется в видимом диапазоне волн, в ближнем ИК и в дальнем ИК, с разрешением от 15 до 100 метров на точку. А инструмент Thermal Infrared Sensor оснащен тепловым датчиком, фиксирующим излучение энергии, и это позволяет получать снимки даже в полной темноте.
Новые изображения А68, опубликованные на сайте NASA Earth Observatory, показывают именно «тепловую картину» нового антарктического айсберга. Холодные области ледника по-прежнему окрашены в сине-голубой цвет, и на этом фоне особенно четко видна линия разлома, где вода имеет более высокую температуру. Эти наблюдения крайне важны.
«Новорожденный» айсберг пока остается неподвижным, что может продолжаться еще несколько десятилетий. Однако если гигантская глыба льда начнет смещаться в более теплые воды — запустится необратимый процесс таяния, что отразится на климате всей планеты.
Уже в конце августа солнце вернется в Антарктиду, и Landsat 8 сможет делать снимки при естественном освещении.
Посмотрите, как выглядит А68 на фотографии Роскосмоса.