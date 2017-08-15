  • Новые археологические открытия в центре Москвы
    Фото: mos.ru
  • Новые археологические открытия в центре Москвы
    Фото: mos.ru
  • Новые археологические открытия в центре Москвы
    Фото: mos.ru
  • Новые археологические открытия в центре Москвы
    Фото: mos.ru
  • Новые археологические открытия в центре Москвы
    Фото: mos.ru
  • Новые археологические открытия в центре Москвы
    Фото: mos.ru
Наука

Новые археологические открытия в центре Москвы

Одновременно с реконструкцией Москвы ведутся археологические работы. Недавние находки из Зарядья многое сообщают о прошлом столицы.
Анастасия Баринова
15 августа 2017 в 17:40
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В скором будущем столичная Биржевая площадь, став полностью пешеходной, будет включена в прогулочный маршрут от Кремля до парка «Зарядье». 15 августа на площади были завершены раскопки; теперь реставраторы и археологи приступают к работам по сохранению небольших участков кирпичной и каменной кладки старинных зданий. Руины будут законсервированы методом обратного погружения в грунт; при этом их укутают геотканью и укроют несколькими слоями мелкозернистого песка.

За все время раскопок на Биржевой площади ученые обнаружили более тысячи артефактов XII—XVIII вв. Помимо фрагментов давно утраченных городских зданий, под землей находились различные предметы быта, оружие и монеты. Среди старинных украшений особый интерес вызывают браслеты из стеклянных нитей, датированные XII веком. После изучения находки представят на временных выставках или включат в экспозиции столичных музеев.

Не менее важные открытия были совершены на территории строящегося парка «Зарядье». С XII века здесь шла торговля зарубежными товарами, привезенными судами по реке Москве. Недавно в восточной части будущего парка, недалеко от Москворецкой набережной, были найдены английские торговые пломбы XVIII века, российские свинцовые торговые пломбы и медные монеты XVIII—XIX вв. и многочисленные остатки кожаных изделий 400-летней давности.

Сохранилась даже старинная оловянная игрушка — европейский всадник в снаряжении XVII—XVIII вв. Все детали поделки выполнены весьма натуралистично: мастер точно скопировал их с настоящего оружия и снаряжения. По мнению археологов, игрушка могла быть коллекционной, привезенной по заказу богатого горожанина.

Богатый материал для изучения также дают фрагменты двух английских торговых пломб XVIII века, отлитых из свинца. Изначально они были двустворчатыми; лицевая створка крепилась к оборотной с помощью специальных ушек. Пломбы ломались и распадались на две части при распечатывании товара. Прочитав надписи, ученые установили, что пломбами был запечатан товар из английского города Уэйкфилда — центра текстильной торговли того времени.

Археологи объясняют большое количество найденных пломб и монет высокой торговой деятельностью в этом районе. В XVIII—XIX вв. к стене Китай-города вдоль набережной были пристроены многочисленные лавки, которые были снесены только в 20-х годах прошлого века. При этом торговая пристань на реке продолжала работать.

Как и другие артефакты, найденные в ходе раскопок, эти предметы после занесения в каталоги будут переданы в столичные музеи.

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СМИ2
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