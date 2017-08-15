Новые археологические открытия в центре Москвы
В скором будущем столичная Биржевая площадь, став полностью пешеходной, будет включена в прогулочный маршрут от Кремля до парка «Зарядье». 15 августа на площади были завершены раскопки; теперь реставраторы и археологи приступают к работам по сохранению небольших участков кирпичной и каменной кладки старинных зданий. Руины будут законсервированы методом обратного погружения в грунт; при этом их укутают геотканью и укроют несколькими слоями мелкозернистого песка.
За все время раскопок на Биржевой площади ученые обнаружили более тысячи артефактов
Не менее важные открытия были совершены на территории строящегося парка «Зарядье». С XII века здесь шла торговля зарубежными товарами, привезенными судами по реке Москве. Недавно в восточной части будущего парка, недалеко от Москворецкой набережной, были найдены английские торговые пломбы XVIII века, российские свинцовые торговые пломбы и медные монеты
Сохранилась даже старинная оловянная игрушка — европейский всадник в снаряжении
Богатый материал для изучения также дают фрагменты двух английских торговых пломб XVIII века, отлитых из свинца. Изначально они были двустворчатыми; лицевая створка крепилась к оборотной с помощью специальных ушек. Пломбы ломались и распадались на две части при распечатывании товара. Прочитав надписи, ученые установили, что пломбами был запечатан товар из английского города Уэйкфилда — центра текстильной торговли того времени.
Археологи объясняют большое количество найденных пломб и монет высокой торговой деятельностью в этом районе.
Как и другие артефакты, найденные в ходе раскопок, эти предметы после занесения в каталоги будут переданы в столичные музеи.