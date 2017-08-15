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Почему насекомые-вредители перестают реагировать на бактерии

Новосибирские ученые совместно с немецкими коллегами изучили, почему насекомые-вредители очень быстро перестают реагировать на биологические инсектициды, и выяснили, что в формировании устойчивости участвуют, в том числе, и эпигенетические механизмы.
Наука в Сибири
15 августа 2017 в 12:37
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  • Почему насекомые-вредители перестают реагировать на бактерии
    Вощина огнёвка, или восковая моль — кошмар пчеловодов и главный объект эксперимента. Фото: naturalhistoryman/Flickr.com

Бактерии Bacillus thuringiensis используются для биологической защиты растений от насекомых-вредителей в сельском и лесном хозяйстве уже десятки лет. В отличие от химических методов, этот безопасен для окружающей среды, поэтому он активно применяется в США, Европе и России. Для беспестицидных зон или тех, где производится органическая продукция, он практически обязателен. Кроме того, у бактерий Bacillus thuringiensis есть токсин, ген которого встраивают в трансгенные растения, чтобы они сами убивали насекомых.

Известно, что насекомые достаточно быстро формируют устойчивость к химическим инсектицидам. Раньше считалось, что с бактериями и грибами они этого делать не могут. Оказалось, наоборот: вредители перестают реагировать на Bacillus thuringiensis буквально в течение нескольких лет. Группа исследователей из Новосибирского государственного аграрного университета, Университета Гиссена (Германия) и Института систематики и экологии животных СО РАН попытались понять, с чем это связано. Работа велась в рамках гранта РНФ.

«Формирование устойчивости насекомых к данным бактериям активно изучается во всём мире. Установлено, что оно происходит за счёт мутаций. Наша работа впервые показала: в этом процессе участвуют не только мутации, но ещё и эпигенетические механизмы — наследование без изменения ДНК, — рассказывает заведующий лабораторией биологической защиты растений и биотехнологии Новосибирского государственного аграрного университета доктор биологических наук Иван Дубовский. — У насекомых повышается уровень ацетилирования гистонов, метилирования ДНК и появляются микроРНК, которые стимулируют изменения иммунной системы. Участие последней в формировании у вредителей устойчивости к бактериям мы доказали в прошлом году». Читать далее

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