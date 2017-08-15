  • Съешь меня красиво
    Фото: Silvia M. Bello/PLOS One
  • Съешь меня красиво
    Фото: Silvia M. Bello/PLOS One
  • Съешь меня красиво
    Фото: Silvia M. Bello/PLOS One
  • Съешь меня красиво
    Фото: Silvia M. Bello/PLOS One
Наука

Съешь меня красиво

Ученые нашли новые доказательства каннибализма среди первобытных людей, однако в данном случае причиной выступал не голод: в позднем палеолите человек ел человека в ритуальных и декоративных целях.
Анастасия Баринова
15 августа 2017 в 13:43
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Бытовой каннибализм существовал уже на древнейшей стадии каменного века — в период раннего палеолита. По всей видимости, он был вызван нехваткой пищевых ресурсов в суровых условиях жизни. С появлением эффективных орудий рацион древних людей расширился, и есть друг друга уже не имело смысла: мясо человека имеет меньшую энергетическую ценность по сравнению с мясом животных. Но доказательства того, что человек продолжал есть человека, ученые находили постоянно. Новое исследование, проведенное специалистами из лондонского Музея естествознания, предлагает объяснение этому занятию.

Научная работа велась на основе древних останков, хранившихся в запасниках. В разное время они были найдены в пещере Гоф юго-западе Англии. Кости первобытных людей были испещрены отметками, оставленными человеческими зубами. Но интереснее всего оказался тот факт, что отметки складывались в узоры, то есть не были нанесены случайно в процессе поедания. Кроме того, часть костей была расколота или обработана с тем, чтобы придать им особую форму.

Пещера Гоф давно дает богатый материал для сенсационных археологических открытий. Еще в 1903 году здесь были найдены останки человека, жившего примерно в 7 150 году до н.э. Они сохранились идеально и являются наиболее полным древним скелетом в Великобритании. Установив, что причина смерти была насильственной, ученые уже тогда предположили каннибализм: с учетом того, что в этой местности в изобилии водились дикие животные, археологи не рассматривали версию об убийстве с целью утолить голод. Проведенное позднее масштабное исследование подтверждает эту гипотезу.

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