В Антарктиде найдена сотня новых вулканов
Антарктида является тектонически спокойным континентом с малой сейсмической активностью — за исключением района Западной Антарктики. По итогам исследований, проведенных несколько лет назад, специалисты оценили общее количество подледных вулканов на уровне 47. Некоторые из них, особенно островные, неоднократно извергались за последние 200 лет.
В 2017 году ученые из университета Эдинбурга, изучая структуру Западно-антарктического рифта (West Antarctic Rift), обнаружили подо льдом еще 91 вулкан. Их скопление напоминает восточно-африканский вулканический массив, ранее считавшийся крупнейшим в мире. Но теперь с общим количеством в 138 вулканов, расположенных на ограниченной территории западной части континента, эту позицию теперь занимает Антарктида.
Открытые недавно вулканы имеют высоту от 100 до 3850 метров. До недавнего времени они были скрыты под 4-километровыми пластами льда. Заметить их позволило глобальное потепление, ускорившее таяние льда. Исследования велись с помощью радиолокационного зондирования.
Теперь специалистам предстоит определить потенциальную активность новых вулканов. По предварительным данным, в ближайшее время они вряд ли проснутся — напротив, уход ледяного покрытия облегчает состояние вулканов, освобождая их от излишнего внутреннего давления. Однако если это все же произойдет, последствия для планеты будут катастрофическими.
Уже сейчас уровень Мирового океана растет из-за таяния антарктического льда, а вулканы, выплеснув раскаленную лаву, ускорят этот процесс.
Посмотрите, как утонет Нью-Йорк (а с ним и другие населенные пункты на Земле), если льды Антарктики заметно пополнят Мировой океан.