  • Как движутся облака на Марсе
    Фото: NASA
  • Как движутся облака на Марсе
    Фото: NASA
Наука

Как движутся облака на Марсе

В июле 2017 года марсоход Curiosity снял движение облаков на Марсе. В этом сезоне они появились необычно рано.
Анастасия Баринова
11 августа 2017 в 15:17
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Атмосфера Марса существенно отличается от земной как по химическому составу, так и по физическим параметрам. Давление у поверхности составляет 0,7−1,155 кПа (1/110 от земного, или равно земному на высоте свыше тридцати километров). Примерная толщина атмосферы — 110 км, примерная масса — 2,5•1016 кг. Для Красной планеты также характерно более слабое по сравнению с земным магнитное поле.

Водяной пар присутствует в марсианской атмосфере в небольшом количестве, но при низком давлении и температуре он находится в состоянии, близком к насыщению, и часто собирается в облака. Они не такие эффектные, как земные. В телескоп видны только самые большие из них, но наблюдения с космических аппаратов показали, что на Марсе встречаются облака самых разнообразных форм и видов: перистые, волнистые, подветренные (вблизи крупных гор и под склонами больших кратеров, в местах, защищенных от ветра). А некоторые из них сравнимы с привычными нам серебристыми облаками, поскольку возникают на высотах более 10−30 километров и состоят из кристаллов льда.

На рассвете 17 июля марсоход Curiosity сделал серию снимков неба над Марсом. Через два месяца планета достигнет афелия — наиболее удаленной от Солнца точки орбиты. Как правило, марсианские облака возникают непосредственно перед афелием и различимы в экваториальных областях. Сейчас они появились необычно рано, но уже к середине того же дня исчезли.
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Посмотрите, какие неожиданные находки сделал марсоход Curiosity за время своей работы.

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