Как движутся облака на Марсе
Атмосфера Марса существенно отличается от земной как по химическому составу, так и по физическим параметрам. Давление у поверхности составляет 0,7−1,155 кПа (1/110 от земного, или равно земному на высоте свыше тридцати километров). Примерная толщина атмосферы — 110 км, примерная масса — 2,5•1016 кг. Для Красной планеты также характерно более слабое по сравнению с земным магнитное поле.
Водяной пар присутствует в марсианской атмосфере в небольшом количестве, но при низком давлении и температуре он находится в состоянии, близком к насыщению, и часто собирается в облака. Они не такие эффектные, как земные. В телескоп видны только самые большие из них, но наблюдения с космических аппаратов показали, что на Марсе встречаются облака самых разнообразных форм и видов: перистые, волнистые, подветренные (вблизи крупных гор и под склонами больших кратеров, в местах, защищенных от ветра). А некоторые из них сравнимы с привычными нам серебристыми облаками, поскольку возникают на высотах более 10−30 километров и состоят из кристаллов льда.
На рассвете 17 июля марсоход Curiosity сделал серию снимков неба над Марсом. Через два месяца планета достигнет афелия — наиболее удаленной от Солнца точки орбиты. Как правило, марсианские облака возникают непосредственно перед афелием и различимы в экваториальных областях. Сейчас они появились необычно рано, но уже к середине того же дня исчезли.
Посмотрите, какие неожиданные находки сделал марсоход Curiosity за время своей работы.