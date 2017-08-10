Наука

Как менялась температура на Земле с 1900 года

31-секундная видеограмма, наглядно доказывающая, что нашей планете действительно становится жарче.
National Geographic Россия
10 августа 2017 в 14:04
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  • Как менялась температура на Земле с 1900 года

Проанализировав метеорологические данные со всех стран мира за последние 116 лет, финский исследователь Антти Липпонен пришел к выводу, что за этот период температура в мире повысилась на два процента. Результаты его работы можно увидеть на видеограмме.

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