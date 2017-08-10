  • Готовимся к главному шоу на августовском ночном небе
    Фото: Darryl Van Gaal/NASA
  • Готовимся к главному шоу на августовском ночном небе
    Фото: Игорь Мазуркевич
  • Готовимся к главному шоу на августовском ночном небе
    Фото: NASA
  • Готовимся к главному шоу на августовском ночном небе
    Фото: Алан Шафигулин
  • Готовимся к главному шоу на августовском ночном небе
    Фото: Катаев Роман
Наука

Готовимся к главному шоу на августовском ночном небе

С середины июля на небе можно видеть падающие звезды из потока Персеиды, а его пик придется на 12/13 августа: в эту ночь ожидается до 150 метеоров в час.
Анастасия Баринова
10 августа 2017 в 15:15
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Как и большинство метеорных потоков, Персеиды образуются остатками кометного хвоста — в данном случае, хвоста кометы Свифта-Таттла. Приближаясь к Солнцу, кометы нагреваются, рассеивая в межпланетном пространстве мелкие частицы льда и пыли, которые под действием солнечного ветра движутся от центра Солнечной системы. Обломки породы из ее ядра, попадая в атмосферу Земли, сгорают, вспыхивая, как звезды.

Комета Свифта-Таттла приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через ее хвост Земля проходит ежегодно. Первые метеоры Персеид различимы с середины июля, и уже сейчас любители астрономии снимают красочные видео.

Самый яркий метеорный поток года закончится 24 августа. И хотя на этот раз некоторую «засветку» создаст убывающая Луна, звездопад обещает быть весьма эффектным. По прогнозам Международной метеорной организации (IMO), в небе можно будет разглядеть 100−150 метеоров в час (среднее число метеоров в час за всю историю наблюдений Персеид — около 60).

IMO дает рекомендации по наблюдению за метеорными потоками. Нужно заранее подыскать место, в котором небо лишено засветки (горожанам придется выехать за пределы населенного пункта), при этом участок неба не должен быть загорожен деревьями и другими наземными объектами. Также нужно выделить около 20 минут для адаптации глаз к темноте, а если для передвижения по незнакомой местности освещение все-таки необходимо, то стоит запастись фонарями с красным светом. Сделать их можно самостоятельно, наложив на фонарик, например, цветную упаковочную бумагу.

Посмотрите на лучшие фотографии Персеид, сделанные читателями National Geographic Россия в 2015 году.

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