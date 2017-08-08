Спутник, созданный на пожертвования россиян, сломался в космосе
В 2014 году молодые российские ученые заявили о планах по отправке в космос спутника необычной конструкции. После выхода на орбиту он должен был раскрыть солнечный отражатель в виде пирамиды из металлизированной пленки, которая в 20 раз тоньше человеческого волоса, в результате чего стал бы самой яркой звездой на ночном небе, видимой во всех точках Земли.
Среди научных целей запуска — испытание в реальном полете аэродинамического тормозного устройства, которое в дальнейшем может быть использовано для сведения с орбиты космического мусора. При отслеживании полета спутника в самых верхних слоях атмосферы можно получать новые сведения о плотности воздуха на большой высоте. Кроме того, солнечный отражатель «Маяка» стал бы эталонным объектом для проверки расчетов видимой звездной величины космических объектов.
Реализация проекта велась с помощью краудфандинга: все желающие могли внести посильный финансовый вклад. К марту 2016 года было собрано 1 993 146 рублей, а общая сумма, полученная при помощи крупных спонсоров, составила почти 4 млн рублей.
«Маяк» был запущен 14 июля 2017 года с пусковой площадки 31 космодрома Байконур и успешно выведен на орбиту Земли высотой 600 км одновременно с 72-мя другими спутниками.
Однако затем он не смог правильно развернуть светоотражающую пирамиду.
Комментируя неудачу, авторы проекта говорят: «Мы не зажгли самую яркую звезду на небе, но мы доказали всем, что космос гораздо ближе, чем это кажется большинству. Мы не собираемся сдаваться при первой неудаче, мы учтем погрешности в разработке в дальнейших проектах и будем дальше давать возможность каждому зажечь свою звезду в науке и космонавтике».
9 августа гостем Astro Channel станет руководитель проекта «Маяк» Александр Шаенко. Прямая трансляция начнется в 20:00.