На Ямале нашли мумию «полярной красавицы»
Специалисты Института проблем освоения Севера вместе с коллегами из Национального университета Сеула приступили к исследованию мумий, найденных при раскопках археологического комплекса «Зеленый Яр», расположенного в 40 километрах к востоку от Салехарда. Он состоит из трех памятников: бронзолитейной мастерской
Первые раскопки здесь были проведены в 1976 году; с тех пор ученые вскрыли 70 погребений, в том числе коллективные. В них были обнаружены обломки керамики, остатки меховой одежды и обуви, а также медные предметы: браслет, котел и пластины от котла.
Захоронения датируются VIII-IX и XIII веками; в них были упокоены или мужчины, или дети, но ни одной взрослой женщины до сих пор найдено не было. Первое женское погребение было открыто только в полевом сезоне 2017 года. Женщина жила в XII веке. Ее лицо прикрывала медная маска, что обеспечило ему сохранность. Ученым удалось восстановить облик умершей — при жизни она была достаточно красива, имела густые волосы, длинные ресницы и крепкие зубы. Фрагменты тела, завернутого в бересту и мех, сохранились хуже. К настоящему времени ученым лишь удалось установить, что ее рост составлял 155 сантиметров, и умерла она в возрасте около 35 лет.
Тело было развернуто в сторону соседней реки — так же, как и тела из других погребений. Специалисты полагают, что это имело ритуальное значение. В захоронении также были найдены бронзовые кольца, завернутые в шкуру животного и медные пластины.
Исследование всего захоронения потребует более года. В сезоне-2017 на территории комплекса «Зеленый Яр» также была обнаружена мумия новорожденной девочки, но анализ ДНК позволил отмести ее связь с покойной женщиной.
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