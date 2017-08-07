  • Японский робот-волк охраняет рисовые поля: видео
    Фото: 朝日新聞社 /YouTube
  • Японский робот-волк охраняет рисовые поля: видео
    Фото: 朝日新聞社 /YouTube
Наука

Японский робот-волк охраняет рисовые поля: видео

В Японии создано механическое пугало: оно выглядит как волк, издает устрашающие звуки и светит красными глазами.
Анастасия Баринова
7 августа 2017 в 16:58
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Столетия назад посевы в Японии «охраняли» волки, бродящие по окрестным лесам. Это держало кабанов и других диких животных на отдалении от полей. Однако в конце XIX века на волков была официально открыта охота, что привело к серьезному сокращению их популяции. Результатом стало нарушение баланса экосистемы: кабанов и оленей на островах стало больше, и теперь они все активнее уничтожают рис и другие сельскохозяйственные культуры.

Похожая ситуация ранее сложилась в Йеллоустоунском парке. После того, как там были убиты почти все волки, территорию парка заняли лоси и другие копытные, что оказалось для деревьев и растений губительным. В 90-х годах XX века волки были завезены в парк, и к настоящему времени они «контролируют» экологическую ситуацию.

Пока в Японии обсуждается возможность искусственного заселения островов волками, один из сельскохозяйственных кооперативов страны разработал волка-робота. Покрытый плотным мехом аппарат по размерам сопоставим со своим прототипом из мира дикой природы: 65 сантиметров в длину и 50 сантиметров в высоту. Красные LED-глаза оборудованы датчиками движения, а из пасти, увенчанной острыми клыками, может раздаваться 18 вариантов устрашающих звуков — это не только волчий вой, но и грозный человеческий голос и даже выстрел. Сигналы начинают срабатывать, когда инфракрасные датчики зафиксируют поблизости какое-либо движение.

Первый опытного экземпляр прошел успешное тестирование; в продажу робот поступит осенью по цене 200 тысяч йен (около 108 тысяч рублей). Посмотрите на робота-ребенка, созданного в Японии.

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