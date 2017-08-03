  • Роскосмос продлил набор в ряды космонавтов
    Фото: Роскосмос
  • Роскосмос продлил набор в ряды космонавтов
    Фото: Роскосмос
  • Роскосмос продлил набор в ряды космонавтов
    Фото: Роскосмос
Наука

Роскосмос продлил набор в ряды космонавтов

До 31 августа 2017 года будет вестись новый набор в отряд космонавтов. От кандидатов уже поступило более 300 заявок на 6−8 мест.
Анастасия Баринова
3 августа 2017 в 16:32
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Очередной набор в ряды космонавтов начался 14 марта 2017 года. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) планируют подготовить «хорошую, перспективную» молодежь до 2023 года к завершению строительства пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация». Будущие космонавты не только станут его первыми пилотами, но также будут работать по программе Международной космической станции и даже могут оказаться первыми россиянами, которые полетят к Луне.

С полным перечнем требований, предъявляемых к соискателям, можно ознакомиться на сайте Роскосмоса. В их числе — возраст до 35 лет, гражданство РФ, высшее образование и опыт работы по инженерным, научным или летным специальностям, а также знание английского языка.

Первоначально заявки планировалось принимать до 14 июля. Комиссия должна была отобрать в отряд 6−8 человек и объявить результаты в декабре. В ходе аналогичного прошлого набора в 2012 году конкурс составлял 38 человек на место. К настоящему времени уже подано более 300 заявок; таким образом, спрос остался на прежнем уровне, однако с учетом продления набора до 31 августа число желающих будет значительно выше.

Сейчас в российском отряде космонавтов числятся 27 человек; 12 из них не имеют опыта космических полетов. Пятеро космонавтов летали в космос один раз, семеро совершили по два полета, космонавт Олег Кононенко был на орбите три раза, а Федор Юрчихин — четыре.

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