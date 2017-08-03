Роскосмос продлил набор в ряды космонавтов
Очередной набор в ряды космонавтов начался 14 марта 2017 года. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) планируют подготовить «хорошую, перспективную» молодежь до 2023 года к завершению строительства пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация». Будущие космонавты не только станут его первыми пилотами, но также будут работать по программе Международной космической станции и даже могут оказаться первыми россиянами, которые полетят к Луне.
С полным перечнем требований, предъявляемых к соискателям, можно ознакомиться на сайте Роскосмоса. В их числе — возраст до 35 лет, гражданство РФ, высшее образование и опыт работы по инженерным, научным или летным специальностям, а также знание английского языка.
Первоначально заявки планировалось принимать до 14 июля. Комиссия должна была отобрать в отряд 6−8 человек и объявить результаты в декабре. В ходе аналогичного прошлого набора в 2012 году конкурс составлял 38 человек на место. К настоящему времени уже подано более 300 заявок; таким образом, спрос остался на прежнем уровне, однако с учетом продления набора до 31 августа число желающих будет значительно выше.
Сейчас в российском отряде космонавтов числятся 27 человек; 12 из них не имеют опыта космических полетов. Пятеро космонавтов летали в космос один раз, семеро совершили по два полета, космонавт Олег Кононенко был на орбите три раза, а Федор Юрчихин — четыре.