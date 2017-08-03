  • Новый штамм сибирской язвы активизировался в Африке
    Бактерия Bacillus anthracis Фото: CDC
  • Новый штамм сибирской язвы активизировался в Африке
    Бактерия Bacillus anthracis Фото: CDC
Наука

Новый штамм сибирской язвы активизировался в Африке

Вопреки своему названию, сибирская язва распространена не только в Сибири: еще в древности одно из ее имен было «персидский огонь». В последние годы смертельно опасный вирус активно атакует Африку.
Анастасия Баринова
3 августа 2017 в 18:30
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Изучая популяции шимпанзе, обитающих в национальном парке Кот-д'Ивуара «Taï», международная группа ученых выяснила, что 40% смертей приматов вызваны сибирской язвой. Само по себе присутствие возбудителя сибирской язвы, бактерии Bacillus anthracis, в Африке установлено давно, но теперь открыт ее новый, ранее неизвестный штамм Bcillus cereus biovar anthracis. Именно он убил обезьян в Кот-д'Ивуаре, и он же стал причиной гибели нескольких горилл, слонов и шимпанзе в Камеруне и Центральноафриканской Республике.

Вывод сделан по результатам анализа костей и тканей млекопитающих, собранных за последние 28 лет. Микробиологи также исследовали содержимое желудка мух, которые могли контактировать с зараженными тушами. Это позволило установить очаги в парке Кот-д'Ивуара и выявить инфицированные виды. В частности, патоген был обнаружен у нескольких видов обезьян, хохлатых антилоп, мангустов и дикобразов.

Наибольшее влияние бактерия имеет на шимпанзе: из числа 55 умерших 31 особь оказалась носителем сибирской язвы. До сих пор не установлено, почему именно в Кот-д'Ивуаре отмечается самое активное распространение болезни. Однако это крайне тревожная ситуация: местные популяции обезьян уже оказались на грани исчезновения. Кроме того, в группу риска попадают и люди: из-за генетической близости к шимпанзе они также уязвимы для нового штамма.

Узнайте, как сибирская язва убивает животных на Ямале.

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