Новый штамм сибирской язвы активизировался в Африке
Изучая популяции шимпанзе, обитающих в национальном парке Кот-д'Ивуара «Taï», международная группа ученых выяснила, что 40% смертей приматов вызваны сибирской язвой. Само по себе присутствие возбудителя сибирской язвы, бактерии Bacillus anthracis, в Африке установлено давно, но теперь открыт ее новый, ранее неизвестный штамм Bcillus cereus biovar anthracis. Именно он убил обезьян в Кот-д'Ивуаре, и он же стал причиной гибели нескольких горилл, слонов и шимпанзе в Камеруне и Центральноафриканской Республике.
Вывод сделан по результатам анализа костей и тканей млекопитающих, собранных за последние 28 лет. Микробиологи также исследовали содержимое желудка мух, которые могли контактировать с зараженными тушами. Это позволило установить очаги в парке Кот-д'Ивуара и выявить инфицированные виды. В частности, патоген был обнаружен у нескольких видов обезьян, хохлатых антилоп, мангустов и дикобразов.
Наибольшее влияние бактерия имеет на шимпанзе: из числа 55 умерших 31 особь оказалась носителем сибирской язвы. До сих пор не установлено, почему именно в Кот-д'Ивуаре отмечается самое активное распространение болезни. Однако это крайне тревожная ситуация: местные популяции обезьян уже оказались на грани исчезновения. Кроме того, в группу риска попадают и люди: из-за генетической близости к шимпанзе они также уязвимы для нового штамма.
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