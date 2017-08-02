Наука

Музей на Луне

Если на Земле заповедными признают территории, где не ступала нога человека, то на Луне энтузиасты, напротив, призывают взять под охрану пятачки, где люди успели наследить.
Брэд Скрайбер
2 августа 2017 в 19:29
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  • Музей на Луне

В 2011 году НАСА высказало просьбу (не имеющую, правда, юридической силы), чтобы ни один космический аппарат не прилунялся в пределах двухкилометровой буферной зоны вокруг мест посадок экспедиций «Аполлона». Агентство остается собственником луномобилей и других артефактов, но законы о Космосе не дают ему права охранять следы землян на Луне — в том числе и те, что оставил последний пришелец — астронавт Юджин Сернан (справа), сказавший в 1972-м: «Даст Бог… мы вернемся, с миром и надеждой для всего человечества». (К сожалению, в январе этого года Сернан скончался.)

Хотя в заброшенном лагере пришельцы не пробыли и дня, следов осталось много: хитроумные приборы, часть корабля, домчавшего их до фантастического финиша, и куча всяких мелочей — совков, весов, канистр да две пары сапог от скафандра в придачу. Балласт успешных миссий слишком тяжел, чтобы везти его обратно, — так и лежит на лунном грунте.

Сегодня, почти полвека спустя, не потревоженная ни ветром, ни водой, ни войнами, База Спокойствия, где прилунялся посадочный модуль, все так же безмятежно взирает на Землю. «Прямо мечта археолога», — шутит Бет О’Лири из Университета штата Нью-Мексико. Ей вторит хор энтузиастов, призывающих сохранить эту капсулу времени. Ведь участники проекта Google Lunar XPrize уже рассчитывают выиграть 4 миллиона долларов, запечатлев крупным планом место высадки астронавтов одной из миссий «Аполлона». Хотя организаторы и команды-соперники обещают соблюдать осторожность, О’Лири и ее единомышленники обеспокоены тем, что будет, когда чьи-то роботы начнут ездить, а то и прыгать в опасной близости от объектов, бесценных для потомков.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№167, август 2017).
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