Музей на Луне
В 2011 году НАСА высказало просьбу (не имеющую, правда, юридической силы), чтобы ни один космический аппарат не прилунялся в пределах двухкилометровой буферной зоны вокруг мест посадок экспедиций «Аполлона». Агентство остается собственником луномобилей и других артефактов, но законы о Космосе не дают ему права охранять следы землян на Луне — в том числе и те, что оставил последний пришелец — астронавт Юджин Сернан (справа), сказавший в 1972-м: «Даст Бог… мы вернемся, с миром и надеждой для всего человечества». (К сожалению, в январе этого года Сернан скончался.)
Хотя в заброшенном лагере пришельцы не пробыли и дня, следов осталось много: хитроумные приборы, часть корабля, домчавшего их до фантастического финиша, и куча всяких мелочей — совков, весов, канистр да две пары сапог от скафандра в придачу. Балласт успешных миссий слишком тяжел, чтобы везти его обратно, — так и лежит на лунном грунте.
Сегодня, почти полвека спустя, не потревоженная ни ветром, ни водой, ни войнами, База Спокойствия, где прилунялся посадочный модуль, все так же безмятежно взирает на Землю. «Прямо мечта археолога», — шутит Бет О’Лири из Университета штата Нью-Мексико. Ей вторит хор энтузиастов, призывающих сохранить эту капсулу времени. Ведь участники проекта Google Lunar XPrize уже рассчитывают выиграть 4 миллиона долларов, запечатлев крупным планом место высадки астронавтов одной из миссий «Аполлона». Хотя организаторы и команды-соперники обещают соблюдать осторожность, О’Лири и ее единомышленники обеспокоены тем, что будет, когда чьи-то роботы начнут ездить, а то и прыгать в опасной близости от объектов, бесценных для потомков.
Вняв призывам О’Лири, штаты Калифорния и Нью-Мексико согласились присвоить Базе Спокойствия охранный статус. Однако федеральные чиновники не спешат распространять его на места посадок экспедиций «Аполлона», опасаясь, что подобный шаг может быть расценен как притязания на территорию самой Луны. Договор ООН 1966 года о принципах деятельности государств в космосе, включая Луну, предполагает, что небесные тела не подлежат национальному присвоению, либо провозглашению на них суверенитета.
Больше, чем наука
Погрузившись в лунную пыль, артефакты миссий «Аполлона» превратились в памятники человеческому героизму и любознательности.
Тезки
Чарлз Дьюк так и не добрался ни до кратера Дот, который они с товарищами по экспедиции «Аполлон-16» окрестили в честь его жены Дороти, ни до кратера Кэт (САТ), чье название — акроним имен его сыновей Чарлза и Тома (Charles and Tom). Зато на Луне осталась фотография из его семейного альбома! За прошедшие десятилетия цвета, конечно, поблекли, но, кто знает, а вдруг подписи на обороте все еще можно прочесть — как и надпись, сообщающую о том, что люди на снимке — семья астронавта Дьюка с планеты Земля.
Жизнь за Космос
Ступили на Луну лишь 12 человек, но, чтобы «сказку сделать былью», потребовались технологические сверхусилия двух противоборствовавших сверхдержав XX века. Бесчисленное множество людей внесло свою лепту. Некоторые отдали жизнь. «Погибший астронавт», алюминиевая фигурка 8,5 сантиметра в высоту, увековечила память 14 астронавтов США и космонавтов СССР, отдавших жизнь в космической гонке. Во время миссии «Аполлона-15» Дэвид Скотт установил на Луне мемориальную табличку с именами погибших и положил около нее эту фигурку. Год спустя выяснилось, что ее создатель — бельгийский художник Пауль Ван Хойдонк. Об этом он сам рассказал в интервью телеведущему Уолтеру Кронкайту во время запуска «Аполлона-16». Решение пустить в продажу копии статуэтки породило многолетние споры о том, можно ли делать деньги на лунных миссиях.
Как садился сокол
«Ну как… Синьор Галилей был прав? » — спросил с притворным изумлением командир экипажа «Аполлон-15» Дэвид Скотт, экспериментально подтвердивший закон знаменитого астронома: в вакууме все тела, независимо от массы, падают с одинаковой скоростью. Перед включенными камерами из левой руки Скотта выпало соколиное перо, а из правой — в тысячу раз более тяжелый молоток. Поверхности спутника они достигли одновременно. Тремя днями раньше знание этого закона помогло экипажу благополучно прилуниться в посадочном модуле Falcon (англ. «сокол»).
Удар и бросок
Делу время, потехе час: завершив миссию, экипаж «Аполлона-14» решил заняться спортом. Алан Шепард приделал клюшку для гольфа к ручке инструмента для сбора образцов грунта и после нескольких попыток дважды попал по мячам, один из которых улетел в кратер неподалеку. А Эдгар Митчелл метнул импровизированное копье — подставку солнечной панели, — упавшее чуть дальше мяча. Оба предмета были видны (на переднем плане) из иллюминатора посадочного модуля, когда астронавты готовились покинуть Луну.