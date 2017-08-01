  • Как пустыня сливается с морем: фото
    Фото: NASA Earth Observatory
  • Как пустыня сливается с морем: фото
    Фото: NASA Earth Observatory
Наука

Как пустыня сливается с морем: фото

В местах, где пустыня переходит в море, наблюдается эффектный контраст слияния белых песков и бирюзовых вод. Лучше всего это видно из космоса.
Анастасия Баринова
1 августа 2017 в 15:36
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Американский спутник Landsat 8 недавно сделал снимок области Макран (Мекран) в Пакистане. Здесь в Аравийское море впадает богатая осадочными породами река Хингол. После сильных ливней ее воды наполняются песком, а в море его подхватывают течения, образуя причудливые узоры.

  • Как пустыня сливается с морем: фото
    Фото: NASA Earth Observatory

Профессор геологии и геофизики Питер Клифт (Peter Clift) из Университета штата Луизиана поясняет, что ил и другие мелкие взвеси по морю разносят восточные течения, которые характерны для этого побережья, а завихрения формируются благодаря особенностям подводного рельефа.

Посмотрите, как выглядит разноцветная Бецибука.

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