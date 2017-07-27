Великое американское затмение и другие астрономические явления августа
Летом в сумеречном небе можно наблюдать редкое и живописное атмосферное явление — серебристые, или мезосферные, облака. Это самые высокие облака — они возникают в 80−85 км над земной поверхностью. Согласно прогнозу Московского планетария, их будет будет видно в средних широтах время от времени на протяжении всего августа.
7 августа с 20:22 мск до 22:20 мск произойдет частное затмение Луны: спутница нашей планеты погрузится в земную тень на четверть своего диска. Это явление будет хорошо видно на территории всей России; максимальная фаза — в 21:13 мск.
Самый яркий метеорный поток года, Персеиды, начался в середине июля и закончится 24 августа. Пик его активности придется на 12 и 13 августа. И хотя некоторую «засветку» создаст убывающая Луна, звездопад этого года обещает быть весьма эффектным.
По прогнозам Международной метеорной организации, в небе можно будет разглядеть 100−150 метеоров в час (среднее число метеоров в час за всю историю наблюдений Персеид — около 60).
21 августа 2017 года произойдет полное затмение Солнца, которое называют Великим американским, так как полоса видимости полной фазы пройдет через всю Северную Америку. Длительность максимальной фазы затмения составит 2 минуты 40 секунд. Его также будет частично видно на Чукотском полуострове.
До 10 августа Солнце движется по созвездию Рака, а затем переходит в созвездие Льва и остается в нем до конца месяца.
В августе продолжительность дня сокращается: с 15 часов 59 минут в начале августа до 13 часов 52 минут к концу месяца (данные для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за месяц уменьшится с 52 до 42 градусов).
Кстати, в августе с космодрома Байконур стартовал советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту. Аппарат совершил суточный полет и вернулся на Землю. Это произошло 19 августа 1960 года.