  • Как выглядит сухой циклон: фото из космоса
    Сухой циклон над Португалией, июль 2017 г. Фото: Joshua Stevens/NASA Earth Observatory
  • Как выглядит сухой циклон: фото из космоса
    Морокко, лето 2016 г.
Наука

Как выглядит сухой циклон: фото из космоса

Циклоны не всегда приносят с собой проливные дожди, сильный ветер и торнадо: иногда они формируют облака без осадков. Один из таких «сухих циклонов» возник в июле над Пиренейским полуостровом.
Анастасия Баринова
27 июля 2017 в 15:25
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Воздушная масса в виде атмосферного вихря огромного диаметра с пониженным давлением воздуха в центре является циклоном. В Северном полушарии воздух в них циркулирует против часовой стрелки. Анализируя это явление, эксперты NASA отмечают, что данная система низкого давления не всегда приводит к формированию экстремальных погодных условий: в некоторых регионах, например, над Пиренейским полуостровом, летом атмосферный вихрь медленный и слабый, и его облака не производят дождь.

Спутник Terra при помощи сканирующего спектрорадиометра среднего разрешения MODIS сфотографировал именно это явление, а затем специалисты объединили изображения, сделанные в видимом и инфракрасном диапазонах, чтобы подчеркнуть контраст между облаками и землей.

  • Как выглядит сухой циклон: фото из космоса
    Фото: Joshua Stevens/NASA Earth Observatory

Метеоролог из Технологического института Карлсруэ Питер Книпперц (Peter Knippertz), комментируя фотографию, поясняет, что съемка была проведена в момент, когда между Северной Атлантикой и континентальной Европой наблюдался сильный погодный контраст. В атмосфере над Пиренеями, охваченными волной экстремальной жары, столкнулись потоки сухого и влажного атлантического воздуха.

По его мнению, свернувшиеся в спираль облака, которые четко видны на этом снимке, являются морскими слоисто-кучевыми облаками. В этой части планеты для летних месяцев подобное явление — не редкость. В Марокко циклон с такой же природой был замечен в 2016 и 2017 годах.

Посмотрите на итоги разрушительного циклона в Австралии.

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