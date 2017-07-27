Как выглядит сухой циклон: фото из космоса
Воздушная масса в виде атмосферного вихря огромного диаметра с пониженным давлением воздуха в центре является циклоном. В Северном полушарии воздух в них циркулирует против часовой стрелки. Анализируя это явление, эксперты NASA отмечают, что данная система низкого давления не всегда приводит к формированию экстремальных погодных условий: в некоторых регионах, например, над Пиренейским полуостровом, летом атмосферный вихрь медленный и слабый, и его облака не производят дождь.
Спутник Terra при помощи сканирующего спектрорадиометра среднего разрешения MODIS сфотографировал именно это явление, а затем специалисты объединили изображения, сделанные в видимом и инфракрасном диапазонах, чтобы подчеркнуть контраст между облаками и землей.
Метеоролог из Технологического института Карлсруэ Питер Книпперц (Peter Knippertz), комментируя фотографию, поясняет, что съемка была проведена в момент, когда между Северной Атлантикой и континентальной Европой наблюдался сильный погодный контраст. В атмосфере над Пиренеями, охваченными волной экстремальной жары, столкнулись потоки сухого и влажного атлантического воздуха.
По его мнению, свернувшиеся в спираль облака, которые четко видны на этом снимке, являются морскими слоисто-кучевыми облаками. В этой части планеты для летних месяцев подобное явление — не редкость. В Марокко циклон с такой же природой был замечен в 2016 и 2017 годах.
Посмотрите на итоги разрушительного циклона в Австралии.