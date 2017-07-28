Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-05» к МКС: онлайн-трансляция
Утром 26 июля 2017 года ракета-носитель (РН) «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-05» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур.
В течение предстартового дня специалисты предприятий ракетно-космической отрасли России проверяли системы радиосвязи, проводили работы по контрольному набору стартовой готовности системы аварийного спасения экипажей и тестовой закладке массивов цифровой информации.
Пуск ракеты планируется осуществить в 18:41 мск 28 июля.
В составе основного экипажа корабля — космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ЕSА Паоло Несполи. В состав дублирующего экипажа вошли российский космонавт Александр Мисуркин, астронавт NASA Марк Ванде Хай и астронавт JAXA Норишиге Канаи.
На борту МКС их ждут российский космонавт Федор Юрчихин и американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.
«Союз-ФГ» — трехступенчатая ракета-носитель среднего класса из семейства «Р-7». Это очередная модификация «Союз-У», обладающая усиленными двигателями. Основной задачей РН является доставка транспортных кораблей серии «Союз» к МКС. На сегодняшний день выполнено уже 59 таких запусков, и все они прошли успешно.
Ракета-носитель, имеющая длину 49,5 метра и стартовую массу до 313 тонн, рассчитана на полезную нагрузку массой до 7200 килограммов. Она состоит из одного центрального и четырех боковых блоков с двигателями РД-107А, которые работают в течение 118 секунд после старта, затем отключаются и сбрасываются. Следующие 290 секунд работу продолжает только двигатель центрального блока, а за две секунды до его отключения активируется двигатель третьей ступени, и происходит отделение полезной нагрузки.
На YouTube-канале и сайте NASA будет вестись прямая трансляция запуска.
Посмотрите, как выглядит полет ракеты с борта МКС.