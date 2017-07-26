  • Годовые запасы Земли исчерпаются через неделю: что это значит
    Фото: Pixabay.com
  • Годовые запасы Земли исчерпаются через неделю: что это значит
    Фото: Pixabay.com
  • Годовые запасы Земли исчерпаются через неделю: что это значит
    Фото: Pixabay.com
Наука

Годовые запасы Земли исчерпаются через неделю: что это значит

Человечество является должником Земли: она предоставляет ему все необходимые для жизни ресурсы. Однако люди расходуют их крайне неэкономно. В 2017 году уже ко 2 августа планета отдаст своим жителям весь годовой запас, и они будут жить «в долг» следующих лет.
Анастасия Баринова
26 июля 2017 в 14:57
60

В конце XX века экологи начали подсчитывать уровень потребления человеком земных запасов. Вывод оказался неутешительным: год от года люди все раньше «залезают в долг», расходуя ресурсы следующего года. В ходе исследований появился термин «День экологического долга»: его определяет научно-исследовательская организация «Глобальная сеть экологического следа» (Global Footprint Network, GFN). Этот «День» наступает тогда, когда количество использованных ресурсов превышает тот объем, который Земля способна восстановить за год. В частности, люди выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем могут поглотить океаны и леса; они ловят рыбу или вырубают деревья быстрее, чем те способны воспроизвестись.

В 1987 году, когда экологи впервые сопоставили динамику потребления с возможностями планеты, Днем экологического долга оказалось 19 декабря. Это означает, что начиная с этого дня и до 31 декабря земляне расходовали ресурсы их из фондов следующего года. Но дата катастрофически быстро сдвигается: уже к началу века день пришелся на 1 ноября, а спустя еще 10 лет — на 21 августа.

В 2016 году земляне начали жить «в долг» с 8 августа. Экологи поясняют: люди расходуют столько ресурсов, сколько способна была бы обеспечить планета размером в 1,6 раз больше Земли. В 2017 году «День экологического долга» пришелся на 2 августа, и если ситуация не изменится, то к 2030 году человечеству понадобятся уже две Земли. Читать далее

Тоже интересно

Половина населения Земли сконцентрируется в 9 странах

Обсудить
СМИ2
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Тоже интересно
Годовые ресурсы Земли исчерпаны 8 августа
Годовые ресурсы Земли исчерпаны 8 августа
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы