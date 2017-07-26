Годовые запасы Земли исчерпаются через неделю: что это значит
В конце XX века экологи начали подсчитывать уровень потребления человеком земных запасов. Вывод оказался неутешительным: год от года люди все раньше «залезают в долг», расходуя ресурсы следующего года. В ходе исследований появился термин «День экологического долга»: его определяет научно-исследовательская организация «Глобальная сеть экологического следа» (Global Footprint Network, GFN). Этот «День» наступает тогда, когда количество использованных ресурсов превышает тот объем, который Земля способна восстановить за год. В частности, люди выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем могут поглотить океаны и леса; они ловят рыбу или вырубают деревья быстрее, чем те способны воспроизвестись.
В 1987 году, когда экологи впервые сопоставили динамику потребления с возможностями планеты, Днем экологического долга оказалось 19 декабря. Это означает, что начиная с этого дня и до 31 декабря земляне расходовали ресурсы их из фондов следующего года. Но дата катастрофически быстро сдвигается: уже к началу века день пришелся на 1 ноября, а спустя еще 10 лет — на 21 августа.
В 2016 году земляне начали жить «в долг» с 8 августа. Экологи поясняют: люди расходуют столько ресурсов, сколько способна была бы обеспечить планета размером в 1,6 раз больше Земли. В 2017 году «День экологического долга» пришелся на 2 августа, и если ситуация не изменится, то к 2030 году человечеству понадобятся уже две Земли. Читать далее
Более того: ряд стран исчерпывает свои природные возможности задолго да этой даты. Эксперты проекта Overshoot Day составили соответствующий рейтинг потребления. В тройке самых «неэкономных» — Люксембург, где День экологического долга наступает уже 17 февраля, Катар (19 февраля) и Австралия (12 марта). Столь ранние даты объясняются высокой плотностью населения в сочетании с недостатком природных ресурсов.
В соответствии со своими возможностями живут Молдавия (25 декабря), Грузия (27 декабря), Южный Судан (28 декабря) и Гондурас (31 декабря). Россия исчерпывает свои природные ресурсы уже к 19 апреля. По данным WWF, 68% экологического следа здесь связано с выбросами углекислого газа. Это происходит из-за недостаточной эффективности использования ресурсов при производстве электроэнергии, в ЖКХ и транспортной отрасли.
Еще 20% экологического следа среднего россиянина приходится на продовольствие, что способствует разрушению уникальных ландшафтов — мест обитания редких и исчезающих видов животных. В частности, производство сои на Дальнем Востоке России занимает все большие площади. Значительная часть территорий когда-то была заболочена, но ее осушили для выращивания этой культуры, а в результате сильно сократилась территория, пригодная для обитания дальневосточного аиста. Кроме того, к пищевой промышленности относится и производство упаковки, что также требует большого количества ресурсов — и в первую очередь лесов.
Узнайте, скольким людям на планете доступен чистый воздух.