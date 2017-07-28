Познакомьтесь со звуками околоземного пространства
При столкновении в межзвездном пространстве электрических и магнитных полей с ионами и электронами возникают плазменные волны. Они ускоряют частицы, и те начинают звучать.
В зависимости от их природы, плазменные волны могут относиться к различным типам. В числе самых распространенных в окрестностях Земли — так называемые «свистящие» (whistler-mode waves). В пределах плазмосферы нашей планеты плазма — сравнительно холодная и плотная, и волны издают звук с нисходящим тоном:
Оказавшись за ее пределами, волны попадают в другую среду, меняя свою природу и звучание: теперь оно больше напоминает птичье чириканье с восходящим тоном. Эти волны условно называются «хоровыми» (сhorus): они становятся такими после того, как низкоэнергетические электроны бьют по плазме, разделяя ее энергию с частицами.
Но когда эти же волны возвращаются в плазмосферу, звук становится шипящим, похожим на помехи в радиоэфире:
Аудиозаписи сделаны при помощи аппаратуры двух спутников Van Allen Probes. В 2012 году они были запущены NASA в космос для изучения радиационных поясов Земли в рамках программы Living With a Star («Жизнь со звездой»). Понимание этого явления важно для создания и использования космических аппаратов, планирования миссий, прогнозов космической погоды и обеспечения безопасности космонавтов.
Послушайте, как звучит полярное сияние.