Прогресс МС-05 утопят в Тихом океане
Разработчиком и изготовителем кораблей семейства «Прогресс» с 1970-х и по настоящее время является ракетно-космическая корпорация «Энергия». Прогресс МС-05 был запущен 22 февраля 2017 года в 8 часов 58 минут с космодрома Байконур госкорпорацией Роскосмос. В его задачу входила доставка грузов: воды, газа, оборудования, средства жизнеобеспечения космонавтов и других предметов, необходимых на борту Международной космической станции.
На 20.46 мск 20 июля намечена отстыковка корабля от МКС. После этого он должен войти в атмосферу Земли, а его несгораемые остатки после полуночи 21 июля утонут в несудоходной части Тихого океана. Новый космический грузовой корабль прибыл к МКС в июне, а пуск следующего аппарата — Прогресс МС-07 — запланирован на октябрь 2017 года.
Посмотрите, как выглядит полет ракеты глазами астронавтов.