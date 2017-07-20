  • Прогресс МС-05 утопят в Тихом океане
    Фото: NASA/Jeff Williams
  • Прогресс МС-05 утопят в Тихом океане
    Фото: Roscosmos.ru
Наука

Прогресс МС-05 утопят в Тихом океане

Космический транспортный грузовой корабль Прогресс МС-05, запущенный 22 февраля 2017 года, готовится к отстыковке от МКС. Затем он войдет в атмосферу Земли, а его несгораемые остатки утонут в океане.
Анастасия Баринова
20 июля 2017 в 13:34
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Разработчиком и изготовителем кораблей семейства «Прогресс» с 1970-х и по настоящее время является ракетно-космическая корпорация «Энергия». Прогресс МС-05 был запущен 22 февраля 2017 года в 8 часов 58 минут с космодрома Байконур госкорпорацией Роскосмос. В его задачу входила доставка грузов: воды, газа, оборудования, средства жизнеобеспечения космонавтов и других предметов, необходимых на борту Международной космической станции.

На 20.46 мск 20 июля намечена отстыковка корабля от МКС. После этого он должен войти в атмосферу Земли, а его несгораемые остатки после полуночи 21 июля утонут в несудоходной части Тихого океана. Новый космический грузовой корабль прибыл к МКС в июне, а пуск следующего аппарата — Прогресс МС-07 — запланирован на октябрь 2017 года.

Посмотрите, как выглядит полет ракеты глазами астронавтов.

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