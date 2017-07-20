Найдено древнейшее свидетельство о цунами
Международная команда исследователей обнаружила в морской пещере в Индонезии древнейшее свидетельство о цунами, при этом возраст находки составляет 5000 лет. Соавтор исследования, профессор Рутгерского университета в Нью-Брунсвике (США) Бенджамин Хортон рассказывает, что геологический «снимок» в осадочной породе показал, как мало ученым до сих пор известно о стихийном бедствии.
Открытие было сделано в морской пещере на западном побережье Суматры, к югу от города Банда-Ачех, который серьезно пострадал от цунами в 2004-м году. Исследователи вырыли шесть траншей и проанализировали чередующиеся слои песка и обломков при помощи радиоуглеродного анализа.
Выяснилось, что геологическая запись в осадочной породе содержит последовательные слои песка, помета летучих мышей и обломков, которые образовались 2900−7900 лет назад. Возникшие позже стратиграфические слои были смыты цунами 2004 года.
Исследователи рассказали, что в течение этого периода на территории Суматры произошло 11 цунами, возникших в результате землетрясений вдоль зоны субдукции. Также ученые обнаружили, что за 5000 лет одно тысячелетие прошло без цунами, в то время, как в один из веков произошло сразу четыре стихийных бедствия.
В целом, как отмечается в исследовании, небольшие по силе цунами происходят чаще, а крупные бедствия сопровождаются длительными затишьем. Бенджамин Хортон подчеркивает, что специалистам до сих пор сложно прогнозировать возникновение цунами.