Дети нашли кость доисторического слона возрастом миллион лет
Семейная вылазка на природу в штате Нью-Мексико обернулась научной сенсацией. 10-летний мальчик наткнулся на кость, торчавшую из песка. Он показал ее братьям, и те решили, что это останки коровы. Однако их родители на всякий случай сообщили о находке ученым. Профессор Питер Хоуд из Университета Нью-Мексико заинтересовался информацией. Вместе с семьей он предпринял раскопки на месте, где была замечена огромная кость, и там же вдобавок был обнаружен череп доисторического животного.
По результатам изучения окаменелостей выяснилось, что они принадлежали стегомастодону — представителю хоботных, жившему около 1,2 миллиона лет назад.
По внешнему виду стегомастодоны походили на современных слонов, но были плотнее сложены при меньшем росте: они достигали 2,8 метра в высоту (африканские и индийские слоны вырастают до 3,5−4 метров). Масса стегомастодонов составляла около шести тонн, что немного больше, чем у современных хоботных. Еще одним отличием является наличие только двух бивней. Они загибались вверх и имели примерно 3,5 метра в длину.
Пустыня возле города Лас-Крусес на юге штата не в первый раз позволяет совершить подобное палеонтологическое открытие: в 2014 году туристы также нашли здесь останки стегомастодона. Специалисты поясняют, что кости мамонтов встречаются значительно чаще, а стегомастодоны оставили после себя не столь яркий след: до наших дней дошло не более двух сотен образцов.
Ученым до сих пор точно не известна причина, по которой эти древние представители хоботных вымерли: по всей видимости, они проиграли мамонтам в конкурентной борьбе за одинаковые пищевые ресурсы.
Узнайте одну из версий исчезновения мамонтов.