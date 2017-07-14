Как выглядит магнитное динамо Солнца: 360°-видео
В классификации небесных тел существуют три категории звезд, более или менее похожих на Солнце. Их изучение важно для понимания свойств Солнца, его уникальности или, наоборот, типичности среди других звезд, а также возможности существования обитаемых планет у других звезд солнечного типа.
Одной из загадок долгое время оставался 11-летний цикл активности Солнца. Все остальные звезды солнечного типа демонстрируют связь длительности циклов со скоростью вращения: чем быстрее вращается звезда, тем длиннее циклы активности; чем ярче она излучает — тем они короче. Однако Солнце из этого ряда выбивается. В результате перед учеными встал вопрос: насколько само Солнце относится к звездам солнечного типа?
Используя данные, собранные космическим телескопом Gaia, международная группа специалистов создала компьютерную модель турбулентных процессов, происходящих в «магнитном динамо» Солнца — в недрах светила, где происходит перемешивание его вещества.
Бело-синие линии соответствуют силовым линиям магнитного поля, а конвективные движения плазмы изображены с помощью красно-голубых сгустков. Моделирование показало, что циклы магнитной активности Солнца все же коррелируют и со светимостью, и с периодичностью его вращения.
Посмотрите, как солнце вращается вокруг своей оси.