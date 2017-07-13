Археологи нашли останки древнего человека, завернутого в бересту
В Ямало-Ненецком автономном округе находится много природных и исторических памятников. В их числе — площадка, расположенная в нескольких километрах от столицы округа, в устье реки Полуй. Она была открыта в 2009 году и получила название «Салехард-4». Здесь были обнаружены фрагменты керамических сосудов и каменное оружие эпохи бронзы и средневековья, а также три пустых могильника.
Дальнейшие исследования принесли новые открытия: ученые нашли погребение с костными останками, относящееся к атлымской культуре позднего бронзового века. Предположительно, захоронение датируется Х веком до нашей эры; более точные результаты будут известны после радиоуглеродного анализа.
Атлымская культура характерна для таежной зоны Нижнего Приобья. На сегодняшний день известно более 50 археологических памятников, относящихся к этому периоду. Большинство из них находится в Сургутском Приобье, а вот на территории Ямало-Ненецкого автономного округа атлымское захоронение встречается впервые.
Атлымцы жили мобильными группами; они постоянно перемещались, не задерживаясь долго в одном месте. По мнению археологов, найденный могильник принадлежит древним рыбакам и охотникам. Захороненный взрослый человек высокого роста, скорее всего, был мужчиной, но плохое состояние костных останков не позволяет говорить об этом уверенно. Установить половую принадлежность поможет генетическая экспертиза.
Умерший был завернут в бересту, уложен на спине и ориентирован головой на северо-восток. При нем находился точильный камень, в ногах — керамический сосуд. У погребенного сохранились зубы — они также дадут информацию о его возрасте и рационе питания.
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