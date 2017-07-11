  • На Камчатке обнаружен новый минерал
    Авачинская сопка — место, где был найден новый минерал. Фото: Natalie Fed
  • На Камчатке обнаружен новый минерал
    А рядом с Авачинской сопкой живут евражки! Фото: Ирина Мазаева
Наука

На Камчатке обнаружен новый минерал

Открытие совершила группа ученых из России и Австралии.
Дальневосточное отделение РАН
11 июля 2017 в 12:35
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Как сообщает Дальневосточное отделение Российской академии наук, новый минерал получил название наталиямаликит (nataliyamalikite) — в честь Наталии Малик, научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском.

Наталиямаликит образуется в фумаролах — трещинах в склонах вулканов, через которые выделяются горячие газы с температурой 620 — 640° C. Его нашли на камчатском вулкане Авачинская сопка. С химической точки зрения наталиямаликит представляет собой иодид таллия.

  • На Камчатке обнаружен новый минерал
    Фото: Дальневосточное отделение РАН

«Открытие нового минерала означает, что мы сможем лучше понять, как металлы выделяются из источников, расположенных в глубинах нашей планеты, и сосредотачиваются на небольших уровнях, чтобы сформировать экономические рудные месторождения, — говорит один из авторов исследования профессор Университета Монаша Джоэл Брюггер (Joël Brugger). — Это даст нам уникальное представление о процессах, ответственных за геохимическую эволюцию нашей планеты».

Подробная статья об исследовании опубликована в журнале American Mineralogist.

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