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На Камчатке обнаружен новый минерал
Открытие совершила группа ученых из России и Австралии.
Как сообщает Дальневосточное отделение Российской академии наук, новый минерал получил название наталиямаликит (nataliyamalikite) — в честь Наталии Малик, научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском.
Наталиямаликит образуется в фумаролах — трещинах в склонах вулканов, через которые выделяются горячие газы с температурой 620 — 640° C. Его нашли на камчатском вулкане Авачинская сопка. С химической точки зрения наталиямаликит представляет собой иодид таллия.
«Открытие нового минерала означает, что мы сможем лучше понять, как металлы выделяются из источников, расположенных в глубинах нашей планеты, и сосредотачиваются на небольших уровнях, чтобы сформировать экономические рудные месторождения, — говорит один из авторов исследования профессор Университета Монаша Джоэл Брюггер (Joël Brugger). — Это даст нам уникальное представление о процессах, ответственных за геохимическую эволюцию нашей планеты».
Подробная статья об исследовании опубликована в журнале American Mineralogist.