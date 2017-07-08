  • «Джин выпущен из бутылки». Канадцы воссоздали вирус оспы
    Начиная со второй половины XX века, глобальная вакцинация позволила победить черную оспу и спасти сотни миллионов жизней, однако будущее может нести новую угрозу. Фото: Pan American Health Organization PAHO/Flickr.com
  • «Джин выпущен из бутылки». Канадцы воссоздали вирус оспы
    На черепе фараона Рамзеса VI, умершего в 1160 году до нашей эры, были обнаружены пораженные участки, характерные для больных черной оспой. Фото: Pan American Health Organization PAHO/Flickr.com
Наука

«Джин выпущен из бутылки». Канадцы воссоздали вирус оспы

Группе канадских исследователей удалось воссоздать возбудитель вируса оспы лошадей — ближайшего родственника черной оспы, одного из самых смертоносных заболеваний в истории человечества.
Илья Минский
8 июля 2017 в 13:22
28

Работы проводились научной группой из канадского университета Альберта. В основу были положены генетические образцы, которые команда заказала по почте у немецкой коммерческой компании. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $100 000.

Руководитель группы Дэвид Эванс утверждает, что целью их работы является создание новой, еще более безопасной вакцины от черной оспы, а также изучение ее влияния на раковые клетки. При этом многие ученые опасаются, что публикация научной работы может повлечь и другие последствия — например, помочь террористам в создании биологического оружия.

Восстановленный Эвансом и его командой вирус вызывает оспу лошадей (horsepox), которая не представляет опасности для людей, однако биологически очень близка к вирусу черной оспы (smallpox), которая известна человечеству тысячи лет и лишь в XX веке унесла от 300 до 500 миллионов жизней.

В 1979 году Всемирная организация здравоохранения официально объявила о победе над черной оспой (достигнута за счет глобальной вакцинации — прим. Nat-geo.ru). Тогда же было достигнуто соглашение об уничтожении всех оставшихся образцов вируса за исключением двух, которые были переданы в защищенные лаборатории в США и России соответственно. Процесс был завершен в начале 80-х. Читать далее

Тоже интересно

«Смертность достигает 95% при отсутствии лечения». Чума, которая где-то рядом

Обсудить
СМИ2
Самая большая змея в мире попала на видео
Самая большая змея в мире попала на видео
Тоже интересно
Как страшно быть девочкой
Как страшно быть девочкой
Совместный проект «NG-Россия» и BMW
Природа драйва
Природа драйва