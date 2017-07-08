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Начиная со второй половины XX века, глобальная вакцинация позволила победить черную оспу и спасти сотни миллионов жизней, однако будущее может нести новую угрозу. Фото: Pan American Health Organization PAHO/Flickr.com
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На черепе фараона Рамзеса VI, умершего в 1160 году до нашей эры, были обнаружены пораженные участки, характерные для больных черной оспой. Фото: Pan American Health Organization PAHO/Flickr.com
«Джин выпущен из бутылки». Канадцы воссоздали вирус оспы
Работы проводились научной группой из канадского университета Альберта. В основу были положены генетические образцы, которые команда заказала по почте у немецкой коммерческой компании. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $100 000.
Руководитель группы Дэвид Эванс утверждает, что целью их работы является создание новой, еще более безопасной вакцины от черной оспы, а также изучение ее влияния на раковые клетки. При этом многие ученые опасаются, что публикация научной работы может повлечь и другие последствия — например, помочь террористам в создании биологического оружия.
Восстановленный Эвансом и его командой вирус вызывает оспу лошадей (horsepox), которая не представляет опасности для людей, однако биологически очень близка к вирусу черной оспы (smallpox), которая известна человечеству тысячи лет и лишь в XX веке унесла от 300 до 500 миллионов жизней.
В 1979 году Всемирная организация здравоохранения официально объявила о победе над черной оспой (достигнута за счет глобальной вакцинации — прим. Nat-geo.ru). Тогда же было достигнуто соглашение об уничтожении всех оставшихся образцов вируса за исключением двух, которые были переданы в защищенные лаборатории в США и России соответственно. Процесс был завершен в начале 80-х. Читать далее
О работе группы Эванса стало известно еще год назад. Он попытался опубликовать результаты своих трудов в журналах Nature Communications и Science, но получил отказ. По мнению ученого, технология и методики, необходимые для воссоздания подобного типа вирусов, уже вышли в свет. «Увеличил ли я риски тем, что показал, как это делается? Не знаю, возможно. Однако реальность такова, что риск никуда и не уходил», — заявил канадец в интервью Science.
ВОЗ запрещает ученым вести работу над воссозданием полного генома черной оспы, а также живого вируса в лабораторных условиях. Опыт Эванса показывает, что можно приобрести необходимый генетический материал, не поднимая лишнего шума. Что из этого следует?
«Не парень из пещеры, конечно, но в достаточной степени укомплектованная команда может повторить такой же трюк. Например, какие-нибудь ребята из лаборатории микробиологии, которые даже еще не успели получить дипломы», — говорит Питер Джарлинг, вирусолог из Национального института США по исследованию аллергических и инфекционных заболеваний. Впрочем, отвечая на вопрос о необходимости предоставить Эвансу возможность опубликовать свою работу, Джарлинг не колеблется: «Безусловно. Она важна, инновационна, а на данном этапе джин уже выпущен из бутылки».