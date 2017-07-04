В Китае найдены останки древних великанов: видео
Открытие сделали ученые из Шаньдунского университета во время экспедиции в районе Чжанцю. Полевые исследования ведутся здесь с 2016 года, к настоящему времени археологи раскопали руины 104 домов, 205 могил, 20 жертвенных ям, русла канав, фрагменты глиняных набережных, керамику и множество других артефактов. Жилища древних людей были комфортными, их окружали полезные и роскошные вещи, а сами они эффективно развивали сельское хозяйство.
Особый интерес представляют человеческие останки, принадлежавшие людям, жившим здесь около пяти тысяч лет назад — во время позднего неолита. Смоделировав тела по размерам костей, ученые пришли к выводу, что при жизни люди достигали 1,89 — 1,9 метра в высоту. Это необычно высокий показатель: в провинции Шаньдун, где велись раскопки, средний рост мужчин по данным на 2015 год составляет 1,7 метра, в среднем по стране — 1,72 метра. Правда, принято считать, что уроженец этих мест, Конфуций, также был 1,9-метровым великаном, но этот факт не доказан.
Помимо человеческих останков, в захоронениях были обнаружены кости и зубы свиней. Это и ряд других находок позволяют сделать вывод о том, что древние люди, жившие на этой территории, имели неограниченный доступ к самой разнообразной пище, что объясняет их отличную физическую форму.
К настоящему времени раскопано только около 2000 кв. метров. Работы будут продолжены: археологи не сомневаются, что дальнейшие исследования принесут новые сенсационные открытия.
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