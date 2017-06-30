Как падал челябинский метеорит: разбор
Метеорит, отколовшийся от астероида, упал в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Ударная волна, образовавшаяся в результате серии атмосферных взрывов, распространилась почти на 100 километров. В результате более 1200 человек получили травмы, множество зданий оказались повреждены.
Отдел по координации планетарной обороны NASA с помощью суперкомпьютера Pleiades смоделировал сгорание метеорита в атмосфере Земли. На визуализации видны разные цветовые оттенки: темные — непосредственно метеорит, от которого отлетают фрагменты твердого вещества; желтые, красные и оранжевые — воздушные потоки разной температуры, формирующие ударную волну.
«Столкновения с астероидами — это одни из немногих природных катастроф, которые мы можем предсказать и принять соответствующие меры к спасению людей», — говорит Майкл Афтосмис, инженер проекта.
Возникает закономерный вопрос: почему же тогда случившееся в небе над Челябинском стало неожиданностью для всех? «Метеорит прилетел со стороны Солнца, и это скрыло его от телескопов. Был и другой фактор: ранее считалось, что подобные небольшие астероиды (имеется в виду астероид, от которого и откололся челябинский метеорит — прим. Nat-geo.ru) несут небольшой риск», — поясняет Афтосмис.