Половина населения Земли сконцентрируется в 9 странах
Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал обновленный доклад «Перспективы мирового населения». Прежние цифры пришлось пересмотреть из-за растущей скорости прироста населения в Индии и Африке.
Уже сейчас Индия — вторая страна в мире по числу жителей: 1,3 млрд человек. В Китае сейчас насчитывается 1,4 млрд человек, но к 2024 году Индия выйдет на первое место. На фоне стремительного сокращения численности населения Европы, 26 африканских стран к 2050 году в два раза увеличат количество своих жителей.
С учетом этого эксперты ООН предсказывают, что к 2030 году население Земли вырастет до 8,6 млрд, к 2050 году — до 9,8 млрд, а к концу века на планете будет жить 11,2 млрд человек. Прежде рост населения прогнозировался на уровне 8,5 млрд человек к 2030 году и 9,7 млрд — к 2050 году. К середине века половина населения Земли будет сконцентрирована всего в девяти странах: Индии, Нигерии, Демократической Республике Конго, Пакистане, Эфиопии, Объединенной Республике Танзания, США, Уганде и Индонезии.
Еще одной тенденцией, о которой говорится в докладе ООН, является старение населения. Во всех регионов мира зафиксирован рост продолжительности жизни: если в 2000—2005 годах средний возраст для мужчин составлял 65 лет, для женщин — 69, то в 2010—2015 годах эти показатели увеличились до 69 и 73 соответственно. Это имеет негативный экономический эффект: на трудоспособных людей ложится все большая нагрузка по заботе о старшем поколении. Кроме того, стремительный рост числа жителей Земли при столь же стремительном истощении ресурсов приведет к экологическим проблемам, политическим волнениям, росту безработицы и бедности.
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