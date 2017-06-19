Робот-змея: будущее спасательных операций
Японские исследователи из Университета Тохоку создали робота, который может карабкаться по стенам и пролезать в труднодоступные места, чтобы вызволять пострадавших после землетрясений и цунами.
На вид робот напоминает змею, однако вместо чешуи он покрыт короткой шерстью. В длину он достигает 8 метров. Он может перелезать через стену или другой объект высотой до 20 метров, а также быстро менять направление движения, чтобы избежать столкновения. Робот весит около 3-х кг и передвигается со скоростью 10 м/с. А благодаря камере, установленной на переднем конце змееподобного робота, можно искать людей, оказавшихся внутри разрушенных зданий.
Профессор Сатоши Тадокоро, который работал над проектом змееподобного робота, рассказал, что возможности его устройства выходят за пределы человеческих. Машина может искать труднодоступные районы бедствий (например, разрушенные после сильных землетрясений дома) и проверять, насколько безопасна инфраструктура местности.
Сделать подобного робота профессор Тадокоро и его коллеги решили после масштабной катастрофы, произошедшей в Японии в 2011 году. Команда заявила, что их машина была создана для помощи в стихийных бедствиях во всем мире. Они ожидают, что робот сможет полноценно работать уже через три года.