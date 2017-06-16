В Антарктиде обнаружен рисунок участника экспедиции Роберта Скотта
Антарктида была открыта 28 (16) января 1820 года участниками русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В течение следующего столетия люди отправлялись к «новому» континенту с целью его детального исследования, а затем пришло время исследовать уже эти исторические факты.
В числе ученых, которые ищут и бережно сохраняют свидетельства первых полярных экспедиций — специалисты из организации «Наследие Антарктики» (Antarctic Heritage Trust). В 2013 году они нашли и отреставрировали дневник экспедиции Роберта Скотта, считавшийся потерянным, а теперь совершено новое открытие. Очищая одну из хижин на мысе Адэр в Антарктиде от пингвиньего помета, плесени и пыли, ученые обнаружили рисунок, сделанный одним из участников экспедиции Скотта — врачом и художником Эдвардом Уилсоном. Вместе с главой миссии и еще тремя исследователями он дошел до Южного полюса, но на обратном пути погиб.
Мыс Адэр использовался первыми полярниками в качестве места высадки и первой зимовки. Хижины здесь были построены в 1899 году участниками норвежской экспедиции под руководством Карстена Борхгревинка; Скотт и его группа провели в них зиму 1911/1912.
Акварель, найденная в исторической постройке, сохранилась практически идеально. Рисунок изображает птицу из семейства пищуховые (лат. Certhiidae); в его углу размещено название и дата создания — март 1899 года.
Представители Antarctic Heritage Trust поясняют, что уже с первого взгляда они смогли установить авторство рисунка. Британский зоолог и врач-физиолог Эдвард Уилсон (1872−1912) также был талантливым художником. В настоящее время его работы хранятся в художественной галерее его родного города Челтнем. Уилсон принимал участие в двух полярных экспедициях Роберта Скотта и, помимо своих основных обязанностей в качестве врача, постоянно делал зарисовки.
Специалисты не могут точно ответить на вопрос, почему изображение не живущей в Антарктиде пищухи, созданное за много лет до похода, оказалось так далеко. Судя по дате, Уилсон нарисовал птицу в Европе в тот период, когда лечился от туберкулеза, а затем он мог взять картинку с собою в экспедицию в качестве талисмана или воспоминания о каком-либо личном событии.
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