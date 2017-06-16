  • В Антарктиде обнаружен рисунок участника экспедиции Роберта Скотта
    Фото: Antarctic Heritage Trust
  • В Антарктиде обнаружен рисунок участника экспедиции Роберта Скотта
    Фото: Antarctic Heritage Trust
  • В Антарктиде обнаружен рисунок участника экспедиции Роберта Скотта
    Фото: Antarctic Heritage Trust
  • В Антарктиде обнаружен рисунок участника экспедиции Роберта Скотта
    Экспедиция Роберта Скотта: Уилсон — слева. Фото: Wikipedia
Наука

В Антарктиде обнаружен рисунок участника экспедиции Роберта Скотта

В 1911 году участники полярной экспедиции Роберта Скотта зимовали на мысе Адэр в Антарктиде. Новозеландские ученые обнаружили новое свидетельство этого события: акварельный рисунок, сделанный исследователем и художником Эдвардом Уилсоном.
Анастасия Баринова
16 июня 2017 в 13:42
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Антарктида была открыта 28 (16) января 1820 года участниками русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В течение следующего столетия люди отправлялись к «новому» континенту с целью его детального исследования, а затем пришло время исследовать уже эти исторические факты.

В числе ученых, которые ищут и бережно сохраняют свидетельства первых полярных экспедиций — специалисты из организации «Наследие Антарктики» (Antarctic Heritage Trust). В 2013 году они нашли и отреставрировали дневник экспедиции Роберта Скотта, считавшийся потерянным, а теперь совершено новое открытие. Очищая одну из хижин на мысе Адэр в Антарктиде от пингвиньего помета, плесени и пыли, ученые обнаружили рисунок, сделанный одним из участников экспедиции Скотта — врачом и художником Эдвардом Уилсоном. Вместе с главой миссии и еще тремя исследователями он дошел до Южного полюса, но на обратном пути погиб.

Мыс Адэр использовался первыми полярниками в качестве места высадки и первой зимовки. Хижины здесь были построены в 1899 году участниками норвежской экспедиции под руководством Карстена Борхгревинка; Скотт и его группа провели в них зиму 1911/1912.

  • В Антарктиде обнаружен рисунок участника экспедиции Роберта Скотта
    Фото: Antarctic Heritage Trust

Акварель, найденная в исторической постройке, сохранилась практически идеально. Рисунок изображает птицу из семейства пищуховые (лат. Certhiidae); в его углу размещено название и дата создания — март 1899 года.

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