NASA представило детальные снимки «Звезды смерти»
К настоящему времени у Сатурна открыто 62 спутника. Один из них, обнаруженный 17 сентября 1789 года британским астрономом Уильямом Гершелем, получил имя в честь титана греческой мифологии Мимаса. С размером около 400 километров, Мимас является двадцатым по величине спутником в Солнечной системе, а также самым маленьким известным космическим телом, которое имеет округлую форму из-за собственной гравитации.
Его яркой особенностью является наличие огромного кратера диаметром 130 километров и глубиной до 10 километров. Ученые считают, что он образовался в результате столкновения Мимаса с крупным астероидом. Кратер носит имя первооткрывателя самого спутника — Уильяма Гершеля. Благодаря этому углублению Мимас на фотографиях напоминает «Звезду смерти» из блокбастера «Звездные войны».
На основе снимков, сделанных станцией «Кассини» в ноябре 2016 года и феврале 2017 года, специалисты NASA создали новую подробную карту поверхности Мимаса. Она дополняет предыдущую версию, представленную в 2012 году. Новая карта с разрешением около 216 метров на пиксель охватывает область длиной 198,2 километра; на ней в лучшем качестве показаны западное и восточное полушария, а также южный полюс Мимаса.
Посмотрите на другой спутник Сатурна, имеющий странную форму.