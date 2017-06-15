  • NASA представило детальные снимки «Звезды смерти»
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
  • NASA представило детальные снимки «Звезды смерти»
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
  • NASA представило детальные снимки «Звезды смерти»
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
  • NASA представило детальные снимки «Звезды смерти»
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
  • NASA представило детальные снимки «Звезды смерти»
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Наука

NASA представило детальные снимки «Звезды смерти»

Специалисты NASA создали самую подробную на сегодняшний день карту спутника Сатурна Мимаса. Гигантский кратер на его поверхности делает небесное тело похожим на Звезду смерти из фильмов Джорджа Лукаса.
Анастасия Баринова
15 июня 2017 в 14:48
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К настоящему времени у Сатурна открыто 62 спутника. Один из них, обнаруженный 17 сентября 1789 года британским астрономом Уильямом Гершелем, получил имя в честь титана греческой мифологии Мимаса. С размером около 400 километров, Мимас является двадцатым по величине спутником в Солнечной системе, а также самым маленьким известным космическим телом, которое имеет округлую форму из-за собственной гравитации.

Его яркой особенностью является наличие огромного кратера диаметром 130 километров и глубиной до 10 километров. Ученые считают, что он образовался в результате столкновения Мимаса с крупным астероидом. Кратер носит имя первооткрывателя самого спутника — Уильяма Гершеля. Благодаря этому углублению Мимас на фотографиях напоминает «Звезду смерти» из блокбастера «Звездные войны».

  • NASA представило детальные снимки «Звезды смерти»
    «Звезда смерти» Фото: Wikipedia

На основе снимков, сделанных станцией «Кассини» в ноябре 2016 года и феврале 2017 года, специалисты NASA создали новую подробную карту поверхности Мимаса. Она дополняет предыдущую версию, представленную в 2012 году. Новая карта с разрешением около 216 метров на пиксель охватывает область длиной 198,2 километра; на ней в лучшем качестве показаны западное и восточное полушария, а также южный полюс Мимаса.

Посмотрите на другой спутник Сатурна, имеющий странную форму.

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