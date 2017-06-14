Открыты два новых спутника Юпитера
Теперь у Юпитера 69 спутников. Два новых, как и все небольшие объекты Солнечной системы, еще не получили названия. Пока у них есть исключительно идентификационные номера: S/2016 J 1 и S/2017 J 1 (S обозначает спутник, а J — Юпитер). Оба спутника (2 км в диаметре) были открыты командой под руководством астронома Скотта Шеппарда.
Как и большинство небольших спутников Юпитера, они находятся на обратной орбите, то есть движутся в обратную сторону относительно движения планеты вокруг своей оси. Похоже, оба спутника были захвачены гигантом в свое гравитационное поле, когда пролетали слишком близко от него.
Источник: Scott Sheppard/skyandtelescope.com
Орбиты обоих спутников вытянутые: S/2016 J 1 в крайней точке орбиты уходит от Юпитера на 20 600 000 км, а S/2017 J 1 — на 23 500 000 км.