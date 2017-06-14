Когда кольца Сатурна можно увидеть в любительский телескоп?
В момент своего противостояния планеты оказываются на одной прямой с Землей и Солнцем, причем Земля располагается между ними. Это самое благоприятное время для наблюдения внешних планет — от Марса до Нептуна, поскольку в это время небесное тело находится на минимальном расстоянии до Земли и его диск полностью освещен Солнцем.
Противостояния Сатурна повторяются раз в 378 дней; ближайшее произойдет 15 июня 2017 года: в этот день расстояние Сатурна от Земли составит 9,05 а.е. (1 353 860 730 км). Даже в самый простой любительский телескоп можно будет увидеть кольца планеты-гиганта, а также ее крупнейший спутник — Титан.
Вид колец меняется от года к году, так как относительно плоскости земной орбиты они наклонены на 26°. Во время предыдущего противостояния в 2016 году кольца Сатурна раскрылись на максимальный угол, и тогда лучше всего был виден северный полюс планеты, а сейчас начался обратный процесс: угол раскрытия колец будет уменьшаться вплоть до 2024 года.
Сатурн делает полный оборот вокруг Солнца за 29,5 земных лет. Раз в 13,75 и 15,75 лет кольца исчезают из поля зрения. В предыдущий раз это наблюдалось в 2009 году. С 1995 по 2008 годы можно было наблюдать южный полюс планеты, а с настоящего времени и до 2023 года хорошо будет виден северный полюс Сатурна и обращенная к нему сторона его колец.
Самое лучшее время для наблюдения окольцованного гиганта — первая половина лета 2017 года. На ночном небе он располагается вблизи южного горизонта в созвездии Змееносца, появляясь около 21:00 и достигая максимальной высоты над горизонтом после полуночи. А с 25 августа 2017 года Сатурн будет постепенно приближаться на небесной сфере к Солнцу, все больше сокращая часы для наблюдений и полностью исчезнув для невооруженного глаза в конце ноября.
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