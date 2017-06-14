  • Эхнатон: первый революционер Египта
    Бюст Эхнатона из коллекции Нового музея в Берлине не раз оказывался в гуще политических событий. Главных катаклизмов случилось два: бюст был разбит преемниками Эхнатона в XIV веке до нашей эры, а спустя тысячелетия поврежден при перевозке в годы Второй мировой войны. Результат налицо! Фото: Рена Эффенди
  • Эхнатон: первый революционер Египта
    Вооруженный часовой обходит древние зернохранилища в Амарне, где нетронутые руины дарят ученым редкий шанс исследовать город, застывший во времени. Царские дворцы, храмы и главные дороги Амарны создавались по четкому плану, а вот обычные постройки возводились бессистемно. Как утверждает Билл Эриксон, профессор дизайна городской среды из Вестминстерского университета в Лондоне, застройка Амарны поразительно напоминает современные трущобы и стихийно выросшие кварталы. Фото: Рена Эффенди
  • Эхнатон: первый революционер Египта
    В наши дни посетители каирского тематического парка позируют фотографу в стиле, напоминающем амарнское искусство, с его естественностью и утверждением семейных ценностей. Фото: Рена Эффенди
Наука

Эхнатон: первый революционер Египта

Понадобилось более трех тысячелетий, чтобы отец прославленного Тутанхамона, реформатор, когда-то изменивший представления о религии, искусстве и политике, вернулся из незаслуженного забвения. И стал символом перемен.
Питер Хесслер
14 июня 2017 в 19:31
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Главными рассказчиками о правителе порой оказываются те, чьи уста безмолвны.

Утро. Амарна, поселение в Верхнем Египте в трех сотнях километров к югу от Каира. На деревянном столе разложены хрупкие, будто воробьиные, косточки. «Вот ключица, плечо, ребра, голени, — перечисляет Эшли Шиднер, биоархеолог из США. — Ему было года полтора-два».

Мы разглядываем скелет ребенка, жившего в Амарне более 3300 лет назад, когда город был египетской столицей. Тэль-эль-Амарну, или попросту Амарну, основал Эхнатон — правитель, который вместе с супругой Нефертити и сыном Тутанхамоном сегодня завладел воображением многих людей по всему миру. А кого могут заинтересовать эти безымянные останки, покоившиеся в безвестной гробнице. Однако они все же привлекли внимание исследователей — признаками физического истощения, которые и Шиднер, и другие ученые наблюдали на останках десятков амарнских детей.

«Задержка роста начинается где-то в семь с половиной месяцев, — рассуждает Шиднер. — В это время ребенок должен постепенно переходить от грудного вскармливания к твердой пище. Судя по всему, у многих амарнских детей этот переход задерживался. Возможно, в семьях не хватало еды».

В спорах о наследии Эхнатона кто только не высказывался об этом царе, который правил примерно с 1353 до 1336 года до нашей эры и предпринял дерзкую попытку реформировать религию, искусство и систему государственного управления. Большинство преемников ругали Эхнатона на чем свет стоит. Даже Тутанхамон — фараон, чей краткий век овеян легендами с тех самых пор, как в 1922 году была найдена его гробница, — издал указ, в котором раскритиковал отцовское правление: «Страну терзали бедствия. Боги покинули эту землю». В правление следующей династии Эхнатона называли преступником и бунтарем, и фараоны безжалостно уничтожали его статуи и изображения, пытаясь предать имя предшественника забвению.

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