Искусственные водоросли будут защищать океан
В Средиземном море теперь «растут» крошечные искусственные водоросли — защитники природы, которые помогают коралловым рифам восстанавливаться. Они выглядят как кораллиновые водоросли и несут схожую функцию — формирование рифов.
«Кораллиновые водоросли особенно важны для мелководных мест с умеренным климатом», — рассказывает исследователь Федерика Рагаззола из Общественного университета в Портсмуте (Великобритания). — Они своего рода инженеры экосистемы, которые обеспечивают среду обитания для многочисленных морских видов».
Однако рифы, которые создают кораллиновые водоросли, состоят из растворимой формы карбоната кальция, поэтому они крайне уязвимы к закислению океана.
Федерика Рагаззола вместе с исследователями из Итальянского национального агентства по новым технологиям, энергетике и устойчивому экономическому развитию (ENEA) решила выяснить, смогут ли искусственные водоросли защитить живущие в рифах организмы от закисления океана, а также стать платформой для естественного роста настоящих кораллиновых водорослей.
Команда разработала небольшие пластиковые конструкции, имитирующие кораллиновые водоросли Ellisolandia elongata. У них получилось 90 синтетических мини-рифов, каждый из которых содержал 20 листов высокоэластичного материала, известного как силиконовый эластомер. Этот материал был выбран, в частности, потому что он нетоксичен для морской среды. Затем пластиковые конструкции поместили вблизи рифов кораллиновых водорослей на северо-западе Италии.
Спустя месяц наблюдений исследователи обнаружили, что на некоторых искусственных рифах уже сформировались биопленки — тонкие слои вязкой жидкости, которые содержат в себе бактерии и микроводоросли. Это натолкнуло биологов на мысль, что морские организмы начали колонизировать искусственные водоросли.
Рагаззола полагает, что уже через год некоторые морские виды могут обжить искусственные рифы. Если это произойдет, то у биологов появится новый действенный способ защищать мелкие организмы от закисления океана. А по мере того, как вода будет становиться более кислой, искусственные водоросли будут постепенно растворяться и увеличивать уровень рН внутри рифа, продолжая защищать морские организмы.
Команда исследователей планирует взять образцы искусственных рифов и морских организмов, обживших их, через 11 месяцев.