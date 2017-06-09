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На Луну и обратно: австриец превратил архивные снимки NASA в фильм
Графический дизайнер из Австрии создал короткий фильм о полете американских астронавтов на Луну. В основу легли тысячи фотоснимков из архивов космической программы «Аполлон».
Анастасия Баринова
9 июня 2017 в 17:48
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Автором короткометражного фильма Lunar является 39-летний Кристиан Стангл (Christian Stangl) — известный в Австрии графический дизайнер, работающий на национальном телевидении, а также создающий фото- и видеоинсталляции по заказу культурных и научных учреждений. Музыку для видеоролика написал его брат Вольфганг. Обратившись к архиву миссии «Аполлон», выложенному NASA в широкий доступ, Кристиан собирал из отдельных снимков панорамы, которые затем «оживлял» с помощью анимации. Работа над 7-минутным фильмом заняла 18 месяцев. Узнайте о частных компаниях которые полетят на Луну.