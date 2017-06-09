  • На Луну и обратно: австриец превратил архивные снимки NASA в фильм
    Фото: NASA
  • На Луну и обратно: австриец превратил архивные снимки NASA в фильм
    Фото: NASA
  • На Луну и обратно: австриец превратил архивные снимки NASA в фильм
    Фото: NASA
Наука

На Луну и обратно: австриец превратил архивные снимки NASA в фильм

Графический дизайнер из Австрии создал короткий фильм о полете американских астронавтов на Луну. В основу легли тысячи фотоснимков из архивов космической программы «Аполлон».
Анастасия Баринова
9 июня 2017 в 17:48
181

Автором короткометражного фильма Lunar является 39-летний Кристиан Стангл (Christian Stangl) — известный в Австрии графический дизайнер, работающий на национальном телевидении, а также создающий фото- и видеоинсталляции по заказу культурных и научных учреждений. Музыку для видеоролика написал его брат Вольфганг. Обратившись к архиву миссии «Аполлон», выложенному NASA в широкий доступ, Кристиан собирал из отдельных снимков панорамы, которые затем «оживлял» с помощью анимации. Работа над 7-минутным фильмом заняла 18 месяцев. Узнайте о частных компаниях которые полетят на Луну.

Тоже интересно

Специалисты NASA перепутали Солнце и Луну

Обсудить
СМИ2
Ученые обнаружили Ноев ковчег
Ученые обнаружили Ноев ковчег
Тоже интересно
Как женщины перенесут полет на Луну?
Как женщины перенесут полет на Луну?
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века