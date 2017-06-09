В Мексике найден стадион ацтеков с человеческими захоронениями
Храм, построенный в годы правления главы Ацтекской империи Ауисотля (1486−1502 гг.), был обнаружен еще в 1985 году, когда сильнейшее землетрясение обрушило позднейшее здание. Комплекс культовых построек располагался в древнем городе-государстве Теночтитлан, находившемся на месте современного Мехико.
С 2009 по 2016 годы археологические работы здесь вели ученые из мексиканского Национального института антропологии и истории. Представленные по их итогам материалы подтверждают гипотезу, не имевшую до настоящего времени достаточной доказательной базы.
В состав храмового комплекса входила 50-метровая площадка для тлачтли — месоамериканской игры в мяч. Такие площадки встречаются по всей Центральной Америке, но в Теночтитлане она обнаружена впервые. Как и другие подобные стадионы, площадка огорожена наклонными каменными бортиками.
Древние правила игры точно не установлены, но принадлежность стадиона к храму указывает на ее возможную связь с ритуалами. Многие ученые придерживаются теории о том, что на таких площадках совершались человеческие жертвоприношения: об этом свидетельствуют изображения обезглавленных игроков на росписях из различных частей Центральной Америки. По некоторым данным, головы и черепа также использовались в игре в качестве мяча. Однако до недавнего времени захоронения, связанные с игрой в мяч, найдены не были.
Площадка в Теночтитлане первой дала возможность доказать эту гипотезу: здесь было найдено 32 фрагмента шейных позвонков и обломки черепов. Все они принадлежали молодым людям, в том числе детям. Были ли принесены в жертву пленники в качестве подношения богам, или это плата команды за проигрыш — неизвестно. Обе версии имеют право на существование, поскольку в тлачтли играли все слои населения любых возрастов.
Храм, к которому относилась площадка, был возведен в честь божества ветров Эекатля, одного из воплощений Кетцалькоатля. Человеческие жертвы входили в число посвященных ему ритуалов. Высота полукруглого храма составляла около 4 метров, а ширина — 34 метра.