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Ископаемая челюсть Irhoud 11 объединяет черты древнего человека и современного Homo sapiens. Фото: Jean-Jacques Hublin, MPI-EVA, Leipzig
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Реконструкция черепа Irhoud 10. Фото: Sarah Freidline, MPI-EVA, Leipzig
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Южная сторона раскопа в Марокко. В древности на этом месте была пещера. Фото: Shannon McPherron, MPI EVA Leipzig
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Инструменты Каменного века из Джебель-Ирхуд. Фото: Mohammed Kamal, MPI EVA Leipzig
Вид Homo sapiens оказался древнее на 100 000 лет
Исследование провела международная группа палеонтологов под руководством специалистов из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка; его результаты опубликованы в журнале Nature.
Находки сделаны на территории палеолитической стоянки Джебель-Ирхуд на западе Марокко. С момента ее открытия в 60-х годах XX века здесь ведутся раскопки, уже обогатившие антропологию бесценным научным материалом. Но по результатам изучения двух десятков останков, найденных в период с 2004 по 2011 годы, ученым придется радикально пересмотреть историю возникновения человека разумного: оказывается, этот вид людей существовал уже 300 тысяч лет назад.
Компьютерная реконструкция черепа древнего Homo sapiens.
Фото: Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig
Ученые нашли несколько различий с современными представителями Homo sapiens: в частности, это вытянутая и «заниженная» задняя часть черепа. По мнению антропологов, это говорит о том, что 300 тысяч лет назад данный вид человека уже сформировался почти окончательно, продолжалось лишь развитие его мозга.
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