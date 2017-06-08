  • Вид Homo sapiens оказался древнее на 100 000 лет
    Ископаемая челюсть Irhoud 11 объединяет черты древнего человека и современного Homo sapiens. Фото: Jean-Jacques Hublin, MPI-EVA, Leipzig
  • Вид Homo sapiens оказался древнее на 100 000 лет
    Реконструкция черепа Irhoud 10. Фото: Sarah Freidline, MPI-EVA, Leipzig
  • Вид Homo sapiens оказался древнее на 100 000 лет
    Южная сторона раскопа в Марокко. В древности на этом месте была пещера. Фото: Shannon McPherron, MPI EVA Leipzig
  • Вид Homo sapiens оказался древнее на 100 000 лет
    Инструменты Каменного века из Джебель-Ирхуд. Фото: Mohammed Kamal, MPI EVA Leipzig
Наука

Вид Homo sapiens оказался древнее на 100 000 лет

Новая находка, сделанная на территории современного Марокко, позволила пересмотреть время и место возникновения Человека разумного.
Анастасия Баринова
8 июня 2017 в 14:36
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Исследование провела международная группа палеонтологов под руководством специалистов из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка; его результаты опубликованы в журнале Nature.

Находки сделаны на территории палеолитической стоянки Джебель-Ирхуд на западе Марокко. С момента ее открытия в 60-х годах XX века здесь ведутся раскопки, уже обогатившие антропологию бесценным научным материалом. Но по результатам изучения двух десятков останков, найденных в период с 2004 по 2011 годы, ученым придется радикально пересмотреть историю возникновения человека разумного: оказывается, этот вид людей существовал уже 300 тысяч лет назад.

  • Вид Homo sapiens оказался древнее на 100 000 лет
    Доктор Жан-Жак Ублин указывает на череп, найденный на раскопе в Джебель-Ирхуд. Фото: Shannon McPherron, MPI EVA Leipzig
Ранее древнейшими останками Homo sapiens считались образцы возрастом около 195 тысяч лет, найденные на территории современной Эфиопии. Новые образцы с севера Африки доказывают, что перед тем, как заселить Европу, Homo sapiens активно осваивал африканский континент. Обнаруженные в Марокко фрагменты — части черепа, нижняя челюсть, часть верхней челюсти, шесть зубов и несколько костей конечностей — принадлежали троим взрослым, подростку и ребенку.

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Компьютерная реконструкция черепа древнего Homo sapiens.
Фото: Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig

Ученые нашли несколько различий с современными представителями Homo sapiens: в частности, это вытянутая и «заниженная» задняя часть черепа. По мнению антропологов, это говорит о том, что 300 тысяч лет назад данный вид человека уже сформировался почти окончательно, продолжалось лишь развитие его мозга.

Узнайте про новый вид человека из Южной Африки.

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