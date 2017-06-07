  • Как выглядит новый марсианский внедорожник
    Фото: NASA/Kim Shiflett
  • Как выглядит новый марсианский внедорожник
    Фото: Kennedy Space Center Visitor Complex
Наука

Как выглядит новый марсианский внедорожник

Американское космическое агентство представило уникальный пассажирский внедорожник-марсоход, который одновременно является передвижной научной лабораторией.
Анастасия Баринова
7 июня 2017 в 17:07
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Марсианский внедорожник создан инженерами NASA при участии специалистов из компании Parker Brothers Concepts, которая специализируется на разработке и реализации идей для фантастических фильмов. Новый Mars Rover в длину достигает 8 метров, в высоту — 3,4 м, в ширину — 4 м. Его корпус выполнен из легких и прочных композитных материалов; шесть 50-дюймовых колес адаптированы к передвижению по вязким марсианским пескам.

Электрическая силовая установка позволяет разгоняться до 110 км/ч на ровной поверхности, но в условиях Марса автомобиль вряд ли преодолеет предел в 25 км/ч. В основном отделении автомобиля смогут разместиться четыре астронавта, а второй блок, наполненный аппаратурой, является съемным: его можно выгрузить на поверхность планеты, где он продолжит работу в автономном режиме.

В эти дни увидеть Mars Rover можно в рамках передвижного фестиваля Summer of Mars, организованного Космическим центром Кеннеди во Флориде. Специалисты NASA подчеркивают, что в будущем на Марс отправится не точная копия данного внедорожника: он является лишь прототипом, но при создании рабочих машин будут использованы технологии, которые легли в основу этой модели.

Узнайте об опасностях полета на Марс.

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