Как выглядит новый марсианский внедорожник
Марсианский внедорожник создан инженерами NASA при участии специалистов из компании Parker Brothers Concepts, которая специализируется на разработке и реализации идей для фантастических фильмов. Новый Mars Rover в длину достигает 8 метров, в высоту — 3,4 м, в ширину — 4 м. Его корпус выполнен из легких и прочных композитных материалов; шесть 50-дюймовых колес адаптированы к передвижению по вязким марсианским пескам.
Электрическая силовая установка позволяет разгоняться до 110 км/ч на ровной поверхности, но в условиях Марса автомобиль вряд ли преодолеет предел в 25 км/ч. В основном отделении автомобиля смогут разместиться четыре астронавта, а второй блок, наполненный аппаратурой, является съемным: его можно выгрузить на поверхность планеты, где он продолжит работу в автономном режиме.
В эти дни увидеть Mars Rover можно в рамках передвижного фестиваля Summer of Mars, организованного Космическим центром Кеннеди во Флориде. Специалисты NASA подчеркивают, что в будущем на Марс отправится не точная копия данного внедорожника: он является лишь прототипом, но при создании рабочих машин будут использованы технологии, которые легли в основу этой модели.
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