В Японии найден 8-метровый скелет динозавра
Археологическими исследованиями в районе города Мукава на острове Хоккайдо с 2013 года занимается группа специалистов из Университета Хоккайдо и местного исторического музея. Палеонтологи назвали находку 8-метрового скелета гадрозавра (лат. Hadrosauridae) «одним из величайших открытий в истории исследований японских динозавров».
Специалисты поясняют, что столь полный скелет удается обнаружить крайне редко. В распоряжении ученых оказалось около 190 окаменелых частей, что позволяет практически целиком реконструировать его доисторического обладателя. В предыдущий раз достаточное количество костей было найдено в Японии в 2007 году; останки принадлежали 2,5-метровому Fukuivenator paradoxus — представителю тероподов, жившему на территории современной префектуры Фукуи 127 млн лет назад.
Динозавр с острова Хоккайдо значительно «моложе»: его останки датируются 72 млн лет. Гадрозавры относятся к утконосым динозаврам из подотряда орнитопод (лат. Ornithopoda). Их отличительной чертой является гребень, в котором располагались носовые полости. Передвигались гадрозавры как на двух, так и на четырех конечностях, используя длинный плоский хвост для равновесия. Эти травоядные животные были широко распространены в меловой период по всей планете. Они вели стадный образ жизни, строили гнезда, охраняли кладку и вместе заботились о потомстве.
Ученые продолжают изучать находку. Гадозавр, давший обильную пищу для исследований, получил имя Mukawaryu — Дракон Мукавы.
Посмотрите на интерактивную карту, показывающую, где можно найти кости динозавров.