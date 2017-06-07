  • В Японии найден 8-метровый скелет динозавра
    Фото: Hobetsu Musem/The Hokkaido University Museum
  • В Японии найден 8-метровый скелет динозавра
    Фото: Lisa Andres/Wikipedia
Наука

В Японии найден 8-метровый скелет динозавра

В горах на японском острове Хоккайдо обнаружены останки 8-метрового динозавра возрастом около 72 миллиона лет. Окаменелый скелет является крупнейшим из числа найденных в стране.
Анастасия Баринова
7 июня 2017 в 13:54
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Археологическими исследованиями в районе города Мукава на острове Хоккайдо с 2013 года занимается группа специалистов из Университета Хоккайдо и местного исторического музея. Палеонтологи назвали находку 8-метрового скелета гадрозавра (лат. Hadrosauridae) «одним из величайших открытий в истории исследований японских динозавров».

Специалисты поясняют, что столь полный скелет удается обнаружить крайне редко. В распоряжении ученых оказалось около 190 окаменелых частей, что позволяет практически целиком реконструировать его доисторического обладателя. В предыдущий раз достаточное количество костей было найдено в Японии в 2007 году; останки принадлежали 2,5-метровому Fukuivenator paradoxus — представителю тероподов, жившему на территории современной префектуры Фукуи 127 млн лет назад.

Динозавр с острова Хоккайдо значительно «моложе»: его останки датируются 72 млн лет. Гадрозавры относятся к утконосым динозаврам из подотряда орнитопод (лат. Ornithopoda). Их отличительной чертой является гребень, в котором располагались носовые полости. Передвигались гадрозавры как на двух, так и на четырех конечностях, используя длинный плоский хвост для равновесия. Эти травоядные животные были широко распространены в меловой период по всей планете. Они вели стадный образ жизни, строили гнезда, охраняли кладку и вместе заботились о потомстве.

Ученые продолжают изучать находку. Гадозавр, давший обильную пищу для исследований, получил имя Mukawaryu — Дракон Мукавы.

Посмотрите на интерактивную карту, показывающую, где можно найти кости динозавров.

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