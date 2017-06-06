  • Как утонет Нью-Йорк: видео
    Фото: Claire&Max/Vimeo
  • Как утонет Нью-Йорк: видео
    Фото: Claire&Max/Vimeo
  • Как утонет Нью-Йорк: видео
    Фото: Claire&Max/Vimeo
  • Как утонет Нью-Йорк: видео
    Фото: Claire&Max/Vimeo
  • Как утонет Нью-Йорк: видео
    Фото: Claire&Max/Vimeo
Наука

Как утонет Нью-Йорк: видео

Последствия изменения климата уже сейчас ощущаются по всей планете, но в будущем, при сохранении подобной тенденции, эффект будет необратим и обернется катастрофой. Новое видео показывает, что случится с Нью-Йорком.
Анастасия Баринова
6 июня 2017 в 14:23
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С 1850 года усредненная температура воздуха по планете поднялась почти на 1 °C, а уровень углекислого газа в атмосфере увеличился на 30%. Площадь морского льда в Арктике сокращается в среднем на четыре процента каждые десять лет с 1979 года.

Следствием глобального потепления являются опасные гидрометеорологические явления. В их числе не только жара и засуха, но и ливни, наводнения и даже аномальные морозы. Противоречия в этом нет: причиной похолодания в теплых странах является сокращение площади льдов в Арктическом бассейне. Лишившись льда, вода поглощает больше солнечных лучей, а затем из океана в атмосферу поступает больше тепла, что меняет циркуляцию воздушных масс.

Кроме того, стремительное таяние льда влияет на уровень Мирового океана. Ученые прогнозируют, что в случае повышения глобальной температуры на 2 °C уже к 2050 году прибрежные наводнения будут происходить в два раза чаще, чем теперь. К концу века будут затоплены многие острова и материковые районы, граничащие с океаном. Два фотографа-путешественника из Франции привели свой пример, показав, как вода захватит улицы Нью-Йорка.

В пояснении к видео авторы отмечают, что подобный вариант развития событий весьма вероятен. Многие государства мира объединяют усилия по сокращению выбросов углекислого газа, но об успехах говорить еще рано. Более того: 1 июня президент США Дональд Трамп объявил об отказе страны участвовать в Парижском соглашении по климату, и последствия этого решения потребуют пересмотра климатических прогнозов в худшую сторону.

Посмотрите, как будет выглядеть наша планета безо льда.

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