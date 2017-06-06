NASA запустит разноцветные облака над США
Искусственные облака будут состоять из бария, стронция и оксида меди. Химикаты доставит в небо ракета Terrier-Improved Malemute, запущенная с космодрома Уоллопс. Спустя 4 минуты после запуска ракета окажется на высоте около 160 км, где выпустит химикаты. Это позволит ученым NASA отслеживать перемещение частиц в ионосфере.
Подобные эксперименты проводятся на протяжении нескольких последних лет, но на этот раз распыление химикатов будет проведено на большей высоте и большей площади. Облака необычного цвета будут видны жителям части Восточного побережья от Нью-Йорка до Северной Каролины. Опасности для людей они не представляют, поскольку находятся очень высоко.
Первоначально запуск был назначен на 31 мая, но он не состоялся из-за непогоды. Неудачной оказалась и следующая попытка: препятствием для эксперимента стал сильный ветер. В третий раз запуск был отложен в последний момент по другой причине: выяснилось, что в участке океана, куда после запуска должен упасть отсек с отработанными канистрами, находятся корабли.
Ученые попробуют реализовать замысел 11 июня: на этот день синоптики прогнозируют подходящие погодные условия. Наблюдения будут проводиться с помощью камер в Уоллопсе и Университете Дьюка.
Полюбуйтесь на загадочные серебристые облака.