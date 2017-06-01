Как выглядит новый самолет для запуска ракет в космос: видео
Новый транспортный авиалайнер был разработан компанией Stratolaunch, принадлежащей сооснователю Microsoft, миллиардеру Полу Аллену (Paul Allen). 31 мая самолет впервые был выведен из ангара в пустыне Мохаве (штат Калифорния).
Аппарат высотой 15 метров оснащен шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056. Он состоит из двух фюзеляжей длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом длиной 117 метров — это сопоставимо с размером футбольного поля. Масса незаправленного самолета — 227 тонн, с топливом — 340 тонн, с полной загрузкой — 590 тонн.
В компании поясняют, что Stratolaunch решает задачу «удобного, регулярного и надежного способа доставки грузов на низкую околоземную орбиту». Кроме того, самолет предназначен для запуска с высоты 9100 метров крылатых ракет-носителей Pegasus XL. На первом этапе работы он будет нести одну ракету-носитель, а в дальнейшем — до трех.
Важным шагом в подготовке самолета к наземным испытаниям стала успешная проверка стоек его 28-колесного шасси на прочность. Далее предстоит серия тестов по запуску двигателей, рулежке на взлетной полосе и к первому полету. Тестовый запуск первой ракеты с борта Stratolaunch намечен на 2019 год.
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