  • Гении: почему им так много дано по сравнению с нами
    Анна Ахматова; Ибн аль-Хайсам (Альхазен); Николай Вавилов; Галилео Галилей; Конфуций; Альберт Эйнштейн; Майлс Дейвис; Розалинд Франклин. Фото: ТАСС; 1001 изобретение и мир Ибн аль-Хайсама; East News; Getty Images/Art Images. Alamy stock photo; MPIi/Getty Images; Дэвид Гар, Premium Archive/Getty Images; Национальная портретная галерея (Лондон)
  • Гении: почему им так много дано по сравнению с нами
    Мастер, чьи произведения находят отклик у зрителей и по прошествии веков, поистине гениален. Статуя Давида работы великого Микеланджело, выставленная в Академии изящных искусств во Флоренции, вот уже более 500 лет притягивает восхищенные взгляды посетителей. Пятиметровую фигуру художник высек из глыбы мрамора, которую сочли негодной другие скульпторы. Фото: Паоло Вудс
  • Гении: почему им так много дано по сравнению с нами
    Гениальные открытия не делаются на пустом месте — как правило, им предшествуют длительные и глубокие размышления. Когда в 1666 году Исаак Ньютон обратил внимание на то, что яблоки падают на земную поверхность отвесно, он, по словам современника, сделал вывод о воздействии на яблоко некой физической силы. Яблоню, подтолкнувшую великого ученого к открытию законов тяготения, и сегодня можно увидеть возле дома в его родовом поместье Вулсторп (Англия). Фото: Паоло Вудс
  • Гении: почему им так много дано по сравнению с нами
    Группа рэперов-фристайлеров Legendary Cyphers выступает пятничным вечером на нью-йоркской Юнион-сквер. Музыканты по очереди читают рэп, постоянно импровизируя. Как и любое проявление творческих способностей, рэп требует опыта. «Если упражняться регулярно, можно многого добиться — все равно что качать мышцы», — объясняет Палладиум Филоз, один из лидеров группы. Фото: Паоло Вудс
  • Гении: почему им так много дано по сравнению с нами
    Рисунки, сделанные углем, покрывают стены потайной комнаты под зданием капеллы Медичи. Здесь, после размолвки с покровителями, в 1530 году несколько месяцев скрывался Микеланджело. Справа можно разглядеть набросок фигуры сидящего человека, которого позже художник изваял на гробнице в капелле. Фото: Паоло Вудс
Наука

Гении: почему им так много дано по сравнению с нами

Любая эпоха славится людьми, которые повлияли на ход истории благодаря своим исключительным способностям. Есть ли что-то общее у гениев разных времен и народов? Ответить на вопрос пытаются генетики, антропологи, философы и другие ученые.
Клаудия Калб
3 июня 2017 в 16:15
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В Музее медицинской истории Мюттера в Филадельфии — сотни необычных образцов. В одном из залов в стеклянных сосудах выставлены сросшиеся печени сиамских близнецов Чанга и Энга Банкеров, чьи-то разбухшие от подагры пальцы, камни из желчного пузыря одного из родоначальников правовой системы США Джона Маршалла, раковая опухоль, извлеченная из челюсти американского президента Гровера Кливленда и бедренная кость солдата времен гражданской войны в Северной Америке с застрявшей в ней пулей.

Но один экспонат, расположенный прямо у входа, неизменно пользуется особым успехом у всех посетителей, оставляющих многочисленные пятна на витрине и восторженные отзывы на сайте музея. Объект всеобщего интереса хранится в маленьком деревянном ящичке: это 46 пар предметных стекол, между которыми заключены срезы… мозга Альберта Эйнштейна. Над одним из них закреплена лупа, чтобы можно было разглядывать кусочек мозга размером с почтовую марку. Взгляд скользит по многочисленным завиткам и извилинам, напоминающим аэрофотосъемку какой-то реки. Разглядывая их, поневоле замираешь, несмотря на то (а может, наоборот, благодаря тому) что эти препараты никак не раскрывают феноменальных способностей великого физика. Прочие экспонаты наглядно демонстрируют последствия разных заболеваний и всевозможные уродства в развитии, а мозг Эйнштейна, напротив, являет собой образец гениальности, высочайший уровень развития разума, которого достигли единицы. «Он видел мир другим, не таким, каким видим его мы, — восхищается одна из посетительниц экспозиции Карен О’Хейр, глядя на окрашенный в чайный цвет срез мозга. — Но меня куда больше поражает то, что он мог «заглянуть» еще дальше — в области, неподвластные обычному взору! »

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№164, май 2017).
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