Как защитить Землю от астероидов
Ученые предупреждают о необходимости создания эффективной системы обнаружения и предупреждения космической угрозы. Инструменты, применяющиеся в настоящее время, с задачей не справляются. Об этом говорится в докладе, подготовленном специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, Института астрономии РАН и Института динамики геосфер РАН.
По последним данным, астрономам известно около 15 тысяч космических тел, которые сближаются с Землей. Нести потенциальную угрозу может каждое девятое из них, но обнаружить объекты заранее, чтобы успеть подготовиться к столкновению, наука еще не умеет.
Например, Челябинский метеорит, поперечный размер которого по оценкам специалистов, составлял от 16 до 19 метров, с большого расстояния не был виден из-за ограничений проницающей силы современных обзорных телескопов. А на малых расстояниях наблюдению помешала его слишком высокая скорость и краткое время нахождения в атмосфере. Кроме того, небесное тело приближалось к Земле со стороны Солнца под очень небольшим углом в 15°, и это также осложнило визуальное наблюдение.
Не достаточно эффективны и радиотехнические средства контроля ближнего космоса: дальность действия самых мощных систем наблюдения составляет около 20 тысяч километров. Такое расстояние метеорит проходит менее чем за 20 минут, а этого слишком мало для реагирования. Читать далее
В истории Земли несколько раз происходили фатальные крупномасштабные катастрофы, вызванные падением на ее поверхность крупных небесных тел (астероидов, метеоритов, комет). В случае столкновения планеты с космическим объектом, имеющим диаметр более 0,5 км, происходит взрыв огромной мощности. Среди последствий — появление пыли в атмосфере, что приводит к гибели растительного мира; повышение уровня содержания азота (как результат — кислотные дожди); пожары, цунами и другие явления. А падение на Землю небесного тела диметром свыше 10 км приведет к «глобальному вымиранию живой массы».
На сегодняшний день у землян нет технологий, способных предотвращать столкновение планеты с космическими объектами. Ученые рекомендуют изменить вектор разработок: для того, чтобы иметь возможность своевременного предупреждения, система обнаружения должна располагаться не на Земле, а в космосе.
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