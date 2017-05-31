  • Как защитить Землю от астероидов
    Фото: NASA/JPL-Caltech
  • Как защитить Землю от астероидов
    Фото: NASA
  • Как защитить Землю от астероидов
    Фото: ESA
Наука

Как защитить Землю от астероидов

Несмотря на развитие науки о космосе, ученые так и не научились своевременно обнаруживать космические тела, приближающиеся к Земле и несущие потенциальную опасность.
Анастасия Баринова
31 мая 2017 в 12:45
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Ученые предупреждают о необходимости создания эффективной системы обнаружения и предупреждения космической угрозы. Инструменты, применяющиеся в настоящее время, с задачей не справляются. Об этом говорится в докладе, подготовленном специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, Института астрономии РАН и Института динамики геосфер РАН.

По последним данным, астрономам известно около 15 тысяч космических тел, которые сближаются с Землей. Нести потенциальную угрозу может каждое девятое из них, но обнаружить объекты заранее, чтобы успеть подготовиться к столкновению, наука еще не умеет.

Например, Челябинский метеорит, поперечный размер которого по оценкам специалистов, составлял от 16 до 19 метров, с большого расстояния не был виден из-за ограничений проницающей силы современных обзорных телескопов. А на малых расстояниях наблюдению помешала его слишком высокая скорость и краткое время нахождения в атмосфере. Кроме того, небесное тело приближалось к Земле со стороны Солнца под очень небольшим углом в 15°, и это также осложнило визуальное наблюдение.

Не достаточно эффективны и радиотехнические средства контроля ближнего космоса: дальность действия самых мощных систем наблюдения составляет около 20 тысяч километров. Такое расстояние метеорит проходит менее чем за 20 минут, а этого слишком мало для реагирования. Читать далее

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