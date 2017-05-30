Июньский звездопад и другие астрономические события первого месяца лета
Ежегодно с 22 июня по 2 июля, когда Земля проходит сквозь орбиту короткопериодической кометы Понса-Виннеке, в небе наблюдается метеорный поток Июньские Боотиды. Как напоминают специалисты Московского планетария, имя потоку дано в честь латинского названия созвездия Волопаса (Boötes), в котором находится его радиант.
Июньские Боотиды были рекордно активны в 1916, 1921 и 1927 годах: до 100 метеоров в час. В последующие годы наблюдалось не более 2 метеоров в час, но в 1998 году активность повторилась. Не исключают ее и нынешним летом; пик придется на ночь 27 июня.
В широтах между 43° и 65° (северной и южной широты) летом наступают идеальные условия для наблюдения серебристых облаков: разреженных и самых высоких, возникающих в мезосфере, на расстоянии более 80 километров от поверхности Земли — настолько высоко, что могут отражать свет даже после захода Солнца.
До 21 июня Солнце движется по созвездию Тельца, после чего переходит в созвездие Близнецов и остается в нем до конца месяца. При этом увеличивается и склонение дневного светила, и продолжительность дня. Если в начале месяца она составляет 17 часов 11 минут, то в день солнцестояния — уже 17 часов 32 минуты. Солнце в этот день как бы замирает в верхней точке максимального склонения (23,5 градуса), а потом начинает опускаться к югу, сокращая световой день.
На широте Санкт-Петербурга наступают белые ночи, а севернее 66 широты царит полярный день. В частности, в Мурманске, на широте 68°58′, он длится 2 месяца: с 22 мая по 22 июля. Это период, когда Солнце вообще не уходит за линию горизонта. Читать далее
Для средних широт глубокое звездное небо откроется лишь к концу июля, но в южных районах страны благоприятные условия для наблюдения за звездами в июне сохраняются. На ночном небе будет хорошо различим Млечный путь, тянущийся дугой от севера до юга над восточным горизонтом; в области зенита видна Голова Дракона, а «летний треугольник» — созвездия Лебедь, Лира и Орел — поднимаются высоко над юго-восточным горизонтом после полуночи.
Сатурн вступает в противостояние с Солнцем раз в 378 дней, и в очередной раз это произойдет 15 июня 2017 года в 13:00 мск. Расстояние от Земли до Сатурна составит 9,01 а.е. (1,35 млрд. км), то есть угловые размеры планеты на небе будут наибольшими в году. Это лучшее время для того, чтобы разглядеть Сатурн более детально, чем в другие месяца года, но для этого потребуется телескоп.
Узнайте о серебристых облаках больше.