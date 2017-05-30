  • Июньский звездопад и другие астрономические события первого месяца лета
    Фото: NASA
  • Июньский звездопад и другие астрономические события первого месяца лета
    Фото: Wikipedia
Наука

Июньский звездопад и другие астрономические события первого месяца лета

Самый длинный световой день в году, появление серебристых облаков, приход белых ночей и метеорный поток Боотиды: эти и другие астрономические события подарит предстоящий июнь.
Анастасия Баринова
30 мая 2017 в 15:41
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Ежегодно с 22 июня по 2 июля, когда Земля проходит сквозь орбиту короткопериодической кометы Понса-Виннеке, в небе наблюдается метеорный поток Июньские Боотиды. Как напоминают специалисты Московского планетария, имя потоку дано в честь латинского названия созвездия Волопаса (Boötes), в котором находится его радиант.

Июньские Боотиды были рекордно активны в 1916, 1921 и 1927 годах: до 100 метеоров в час. В последующие годы наблюдалось не более 2 метеоров в час, но в 1998 году активность повторилась. Не исключают ее и нынешним летом; пик придется на ночь 27 июня.

В широтах между 43° и 65° (северной и южной широты) летом наступают идеальные условия для наблюдения серебристых облаков: разреженных и самых высоких, возникающих в мезосфере, на расстоянии более 80 километров от поверхности Земли — настолько высоко, что могут отражать свет даже после захода Солнца.

  • Июньский звездопад и другие астрономические события первого месяца лета
    Фото: Kevin Cho/Wikipedia

До 21 июня Солнце движется по созвездию Тельца, после чего переходит в созвездие Близнецов и остается в нем до конца месяца. При этом увеличивается и склонение дневного светила, и продолжительность дня. Если в начале месяца она составляет 17 часов 11 минут, то в день солнцестояния — уже 17 часов 32 минуты. Солнце в этот день как бы замирает в верхней точке максимального склонения (23,5 градуса), а потом начинает опускаться к югу, сокращая световой день.

На широте Санкт-Петербурга наступают белые ночи, а севернее 66 широты царит полярный день. В частности, в Мурманске, на широте 68°58′, он длится 2 месяца: с 22 мая по 22 июля. Это период, когда Солнце вообще не уходит за линию горизонта. Читать далее

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